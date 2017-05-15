İki hafta içinde borcunu ödemeyen hakkını kaybedecek

Borç yapılandırma yapan vatandaşların borçlarının ilk iki taksitini ya da peşin ödemeyi bu tarihe kadar yapması gerekiyor. Ödeme yapmayanlar yapılandırma hakkını kaybedecek.

İLK İKİ TAKSİTİ ÖDEMEK GEREKİYOR

Her türlü vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamları, gümrük vergileri, trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş ücreti RTÜK idari para cezaları, YURT-KUR öğrenim ve katkı kredisi borçları, SGK ve belediyelere borçlar düzenleme kapsamında yer alıyor. Bu borçlardan biri için yapılandırma yapanların ilk iki taksiti ödemesi gerekiyor. Ocak ayındaki ödemeler mayıs ayına ertelenmişti.

MALİYE BAKANI UYARMIŞTI

Maliye Bakanı Ağbal, yeniden yapılandırmadan yararlananların mayıs ayında ödeme yapması gerektiğini belirterek, "Bunun telafisi yok. Yeni yapılandırma kanunu ödenmeyen dönemler için yeni bir imkan sunmuyor. Son şans, mutlaka borcunuzu ödeyin" uyarısı yapmıştı.

Maliye Bakanı, "Gerek birinci taksiti ödememiş gerek peşin ödemesini yapmayanlar için mayıs ayı son fırsattır. Böylelikle kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam etsinler. Mayıs ayı içinde ödemesini yapmayanlar için gerekli takibatı yaptıracağız" ifadelerini kullanmıştı.

TAKSİTLER ÖDENMEZSE NE OLACAK?

Borçların bir takvim yılı içerisinde, ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma hakkı kaybedilecek. Başka bir deyişle iki taksiti art arda ödemeyenin yapılandırma hakkı son bulacak.

KAÇ TAKSİTLE ÖDENEBİLECEK?

Yapılandırılan borç 6 taksit (12 ay), 9 taksit (18 ay), 12 taksit (24 ay), 18 taksit 36 ay vade ile ödenecek.