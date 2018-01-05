İki kızını kaybeden anne canlı yayında isyan etti

Maltepe'de cinnet getiren Ali Yardım'ın, pompalı tüfekle iki kızını vurduktan sonra intihar ettiği olayın ardından iki kardeş için dün cenaze töreni düzenlendi.

ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

6 yıl boyunca eşinden şiddet gören Dilek Yardım, güvenliğini sağlamak için birçok yere başvursa da herkesin ilgisiz kalması nedeniyle zor günler geçirdi.

MÜGE ANLI'YA İÇİNİ DÖKTÜ

Yardım istemesine rağmen biri 3, biri 2 yaşındaki iki kız çocuğu da babasının şiddetine uğrayarak yaşamlarını yitirdi. Sonunda Müge Anlı'nın programına çıkan acılı anne, yaşadığı o zor günleri anlattı.

İki kızını kaybeden annenin canlı yayında isyanı İZLE



"SÖZ BİTTİ"

Yüreği buruk anne, Müge Anlı'nın programında yaşadıklarını anlatarak isyan etti. Yardım, "Söz biter mi? Bitti. Ben çocuklarımı vermeyi hiçbir zaman istemedim. Ama başaramadım. Çocuklarımı koruyamadım. Sığınma evlerinde kaldım. Pişman değilim. Keşke hiçbir şeyim olmasaydı tek halının üstünde çocuklarıma tekrar bakabilseydim." dedi.

"HERKESE KIZGINIM"

Yardım herkese kızgın olduğunu ifade ederek, "Herkese, hepinize kızgınım. Bunun önüne geçilebilirdi. Benim evlatlarım şu anda hayatta olabilirdi." diye konuştu.

"500 LİRAYA GİTTİ BENİM ÇOCUĞUM"

Eşinin internetten 500 liraya pompalı tüfek aldığını da belirten Yardım, "Silah bu. Pompalı silah. 3 yaşındaki çocuğum pompalı silahla öldürüldü. İnternetten satın almış. Bu kadar basit. 500 liraya gitti benim çocuğum..."

"KİMSE KURTARMADI"

Yardım ayrıca, "Sen kimsin? derdi. Senin savcın, senin polisin, seni kurtarmayacak derdi. Senin ailen kurtarmayacak derdi. Kurtarmadılar da." diyerek isyan etti. Yardım'ın çaresizliği karşısında Müge Anlı da gözyaşlarına hakim olamadı.