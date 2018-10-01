İkinci Dünya Savaşı bombardımanları atmosferi değiştirdi

İngiltere'de yeni yürütülen bir çalışmada, İkinci Dünya Savaşı'nda yapılan bombardımanın neden olduğu şok dalgalarının, bazı radyo dalgalarını yansıtan iyonosfer adı verilen atmosferin üst katmanını zayıflattığı tespit edildi.

İYONLAŞMA KAYBINA NEDEN OLDU

Araştırmacılar, İngiltere’nin Slough kasabasında Radyo Araştırma Merkezi’nde 1933-1996 yıllarında tutulan iyonosfere ait kayıtları inceledi. Araştırmada büyük bombardıman baskınları esnasında elektron yoğunluğunun azaldığı saptanırken, bombardımanlardan yayılan şok dalgalarının üst iyonosferi ısıttığı ve iyonlaşma kaybına neden olduğu tespit edildi.

Uzay ve atmosfer fiziği profesörü Chris Scott, şimdiye dek bu bombaların Dünya atmosferinde yol açtığı etkilerin fark edilmediğini belirterek, insan yapımı bombaların atmosferi bu şekilde etkilediğini görmenin şaşırtıcı olduğunu ifade etti. Scott, her bir bombardımanın en az 300 yıldırım kadar enerji açığa çıkardığına işaret etti.

Bu bulguların, yıldırım, volkan patlamaları ve deprem gibi doğal olayların, atmosferin üst bölümlerini nasıl etkilediğiyle ilgili daha fazla bilgi edinilmesine yardımcı olacağı ifade edildi.