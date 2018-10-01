taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9727
Euro
6.9369
Altın
1190.815
Borsa
100386.18
Gram Altın
228.133

İkinci Dünya Savaşı bombardımanları atmosferi değiştirdi

İkinci Dünya Savaşı sırasında yapılan hava bombardımanlarının Dünya'nın üst atmosferinde değişikliğe yol açtığı belirtildi.

AA | 01.10.2018 - 15:38..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

İngiltere'de yeni yürütülen bir çalışmada, İkinci Dünya Savaşı'nda yapılan bombardımanın neden olduğu şok dalgalarının, bazı radyo dalgalarını yansıtan iyonosfer adı verilen atmosferin üst katmanını zayıflattığı tespit edildi.

İYONLAŞMA KAYBINA NEDEN OLDU

Araştırmacılar, İngiltere’nin Slough kasabasında Radyo Araştırma Merkezi’nde 1933-1996 yıllarında tutulan iyonosfere ait kayıtları inceledi. Araştırmada büyük bombardıman baskınları esnasında elektron yoğunluğunun azaldığı saptanırken, bombardımanlardan yayılan şok dalgalarının üst iyonosferi ısıttığı ve iyonlaşma kaybına neden olduğu tespit edildi.

Uzay ve atmosfer fiziği profesörü Chris Scott, şimdiye dek bu bombaların Dünya atmosferinde yol açtığı etkilerin fark edilmediğini belirterek, insan yapımı bombaların atmosferi bu şekilde etkilediğini görmenin şaşırtıcı olduğunu ifade etti. Scott, her bir bombardımanın en az 300 yıldırım kadar enerji açığa çıkardığına işaret etti.

Bu bulguların, yıldırım, volkan patlamaları ve deprem gibi doğal olayların, atmosferin üst bölümlerini nasıl etkilediğiyle ilgili daha fazla bilgi edinilmesine yardımcı olacağı ifade edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriyeli mültecilerin suç faaliyetlerine sıfır tolerans

Suriyeli mültecilerin suç faaliyetlerine sıfır tolerans

351
Donald Trump, Erdoğan'dan FETÖ'cülerin isimlerini istedi

Donald Trump, Erdoğan'dan FETÖ'cülerin isimlerini istedi

76
Şanlıurfa Valisi Erin Suriyeli sivil toplum liderlerini uyardı

Şanlıurfa Valisi Erin Suriyeli sivil toplum liderlerini uyardı

225
Alman medyası Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirdi

Alman medyası Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirdi

70
Başkan Erdoğan'ın Euro 2024 yorumu: Masraftan kurtulduk

Başkan Erdoğan'ın Euro 2024 yorumu: Masraftan kurtulduk

129
Veliaht Selman ile Kuveyt Emiri'nden sıcak buluşma

Veliaht Selman ile Kuveyt Emiri'nden sıcak buluşma

101
Merkel ile Erdoğan arasında geçen Suriye konuşması

Merkel ile Erdoğan arasında geçen Suriye konuşması

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM