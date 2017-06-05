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İklim profesöründen İstanbul raporu

Prof. Dr. Ömer Lütfi Şen, hazırladığı iklim değişikliği raporunda İstanbul'un 4,5 derece ısınacağını belirtti.

05.06.2017 - 07:35
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İklim profesöründen İstanbul raporu

Türkiye’nin iklim değişikliği açısından riskli bir bölgede yer aldığını kaydeden İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü İklim ve Deniz Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Lütfi Şen, İstanbul İklim Senaryosu'nu Milliyet gazetesinden Burak Dursun'la paylaştı.

Buna göre İstanbul'u bekleyecek gelişmeler;

SICAKLIK ARTACAK

İklim değişikliğinin İstanbul’da yıllık en fazla 4.5 derece sıcaklık artışına neden olması beklenmekte.

Küresel ısınma kentleşme kaynaklı sıcaklık artışına yıllık 1-2 derece etki edecek.

AKDENİZ İKLİMİ GELİYOR

İklim değişkiliğinin; yaz sıcaklık artışının daha fazla olmasına, sıcak tarafta ekstrem olayların artmasına, sıcaklıkların sıfır derecenin altına neredeyse hiç düşmemesine, yaz yağışlarının en fazla yüzde 30 oranında azalmasına, buharlaşma-terlemenin artmasına ve kurak dönemin 23 gün (en fazla) uzamasına ve ısınmayla iklimin tipik Akdeniz iklimine doğru evrilmesine neden olması beklenmekte.

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