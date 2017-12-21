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İlber Ortaylı Fahrettin Paşa'yı anlattı

Fahrettin Paşa'nın Mondros Mütakeresi'ne rağmen Medine'yi İngilizlere karşı savunduğunu ifade eden Ortaylı, hırsız diyenlerin onu örnek alması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 21.12.2017 - 07:30..
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Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'in Osmanlı Paşası Fahrettin Türkkan ile ilgili paylaştığı tweet, tepkilere neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da sert bir dille eleştirilen söz konusu tweet'te, Medine Müdafaası kahramanı diye tanınan Fahrettin Paşa'yı hırsızlıkla suçlamışlardı.

MÜTAREKEYE RAĞMEN MEDİNE'Yİ VERMEDİ

Konuyla ilgili Habertürk'e konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Kıymetli bir asker. Fevkalede önemli ama aslında önemi şu Mondros Mütakeresi'ne rağmen kendisi o sırada kolordu komutanıydı. Askerleri ve kendisi Mescid-i Nebeviye yani Medine'yi vermediler.

İlber Ortaylı Fahrettin Paşa'yı anlattı

İlber Ortaylı Fahrettin Paşa'yı anlattı ViDEO

BIRAKMAYIZ BU MAKBERİ

Savaşa devam ettiler ve devam esnasında çok dikkat edilecek bir şey askerler de gönüllü. "Bırakmayız bu makberi" dediler.

ÇALDI DİYECEKLERİNE ÖRNEK ALSINLAR

Saldıranlar da İngilizler. İki ay boyunca o bölgeyi savundular. 'Bizim malları çaldı' diyeceklerine, örnek alsınlar bu tip bir savaşı" dedi.

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