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İlber Ortaylı'nın Fetullah Gülen'i övdüğü video

Terör örgütü lideri Fetullah Gülen'i bizzat Amerika'da ziyaret eden ve ona övgüler dizen kişilerden biri de tarihçi İlber Ortaylı.

10.05.2017 - 10:36
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İlber Ortaylı'nın Fetullah Gülen'i övdüğü video

İlber Ortaylı'nın katıldığı televizyon programlarında, Fetullah Gülen'le görüştüğünü ve onun sabrına hayran olduğunu söylediği görüntüler internette dolaşıyor.

"FIRSAT BULDUKÇA GÜLEN'LE GÖRÜŞTÜM"

FETÖ'nün kanalında Fetullah Gülen'le görüşmesi hakkında gelen bir soru üzerine 'ilk değil' diye söze başlayan Ortaylı gerek İstanbul'da gerekse Amerika'da fırsat buldukça Fetullah Gülen'le görüştüğünü vurguladı.

İlber Ortaylı'nın Fetullah Gülen'i övdüğü video

İlber Ortaylı'nın Fetullah Gülen'i övdüğü VİDEO

"EKSİK OLMASIN, İLGİYLE DİNLEDİ"

Ben Türk coğrafyası üzerine konuştum, eksik olmasın o da ilgiyle dinledi. Zaten her görüşmemizde bunları konuşuruz. Okulları konuşuruz. 1.5-2 saatlik görüşme yaptık.

"HER ŞEYDEN ÖNCE O BİR ÖĞRETMEN"

Ben her zaman için söylerim, kendisi inanıyor. Sakin birisi. Belirgin konularda hassas. Bu eğitim konusunda falan. Merak ederim sorarım, bana anlatır. Bu çok önemli bir şey, bir cemaat liderinin, her şeyden önce bir öğretmenin sakin ve sabırlı olması lazım. Mühim meselesi bu.

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