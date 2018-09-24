İlk elektrik jeneratörü merkezine ziyaretçi akını

Resmi kaynaklardaki bilgiler doğrultusunda Türkiye’de ve Anadolu tarafında 1909 yılında ilk kez jeneratörle elektrik üretilerek toplu elektrik kullanımının yapıldığı yer olarak bilinen Uşak ilinde o santralin kurulu olduğu ve belediye tarafından müze haline getirilen Uşak Belediyesi Kent Tarihi Müzesi’ne ziyaretçi akını yaşanıyor.

GEÇMİŞE YOLCULUK

İlk olmasının yanında ilginç hikayesiyle de ilgi odağı olan yerde, Müze Müdürü Cengiz Doğan’ın gelen konuklara yaptığı anlatımla o günler yeniden hayat bulurken, sadece bu tarihin canlı tanığı görmek için yılda ortalama 250 bin kişi müzeyi ziyaret ediyor.

Müzede ayrıca kentte yaşayan kişilerin bağışladığı Uşak tarihini ve kültürünü yansıtan değerli parçalarda yer alıyor.

ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

Müze Müdürü Arkeolog Cengiz Doğan, "Zamanın Belediye Başkanı Kabalakzade Hacı Mehmet Ağa Hacca giderken Beyrut’ta ilk kez elektrikle tanışmış ve bunu şehrine getirmek istemiştir. Konuyu Belediye Meclisi üyelerine açtığında çok büyük tartışmalar yaşanmış ve elektriğin küffar icadı olduğu söylenerek şehre sokulmaması yönünde tepkiler almıştır. Neticede Başkan Kabalakzade Hacı Mehmet Ağa mücadelesini bırakmayarak cami ve dini kurumlara elektrik sokulmadan Uşak’ta ilk elektriğin kullanılmasındaki kahraman olmuştur. 8 Mart 1909 yılında Uşak Belediyesi ve İngiliz vatandaşı Mösyo Voren Beti arasında şehrin elektrik ile aydınlatılması yönünde süreç başlayarak bugünlere gelinmiştir. Türkiye’nin ilk elektrik santralinin bulunduğu bu tarihi alan yaklaşık 4 sene önce müze haline getirilerek ziyaretçilere açılmıştır. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden gelen ziyaretçiler başta olmak üzere Japonya, İngiltere, Çin, Almanya, Yunanistan gibi dünyanın farklı ülkelerinden gelen kafile veya bireysel turistlerde bu santrali merak ederek şehrimize gelmekte. Her yıl katlanarak devam eden ziyaretçi sayımız bu yıl 200 bine ulaşmış durumda. Önümüzdeki süreçte daha fazla ziyaretçinin müzemize geleceğini tahmin ediyoruz" dedi.

İlk elektrik jeneratörü merkezine ziyaretçi akını VİDEO







