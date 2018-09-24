taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2102
Euro
7.31455
Altın
1200.0505
Borsa
98466.63
Gram Altın
240.361

İlk elektrik jeneratörü merkezine ziyaretçi akını

Türkiye’de ilk kez jeneratörle elektrik üretilip kullanıldığı yer olarak bilinen Uşak’ta Kent Tarihi Müzesi’nde sergilenen o santrali görmek ve hikayesini dinlemek için kente ziyaretçiler akın ediyor.

İHA | 24.09.2018 - 15:06..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Resmi kaynaklardaki bilgiler doğrultusunda Türkiye’de ve Anadolu tarafında 1909 yılında ilk kez jeneratörle elektrik üretilerek toplu elektrik kullanımının yapıldığı yer olarak bilinen Uşak ilinde o santralin kurulu olduğu ve belediye tarafından müze haline getirilen Uşak Belediyesi Kent Tarihi Müzesi’ne ziyaretçi akını yaşanıyor.

GEÇMİŞE YOLCULUK

İlk olmasının yanında ilginç hikayesiyle de ilgi odağı olan yerde, Müze Müdürü Cengiz Doğan’ın gelen konuklara yaptığı anlatımla o günler yeniden hayat bulurken, sadece bu tarihin canlı tanığı görmek için yılda ortalama 250 bin kişi müzeyi ziyaret ediyor.

Müzede ayrıca kentte yaşayan kişilerin bağışladığı Uşak tarihini ve kültürünü yansıtan değerli parçalarda yer alıyor.

İlk elektrik jeneratörü merkezine ziyaretçi akını

ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

Müze Müdürü Arkeolog Cengiz Doğan, "Zamanın Belediye Başkanı Kabalakzade Hacı Mehmet Ağa Hacca giderken Beyrut’ta ilk kez elektrikle tanışmış ve bunu şehrine getirmek istemiştir. Konuyu Belediye Meclisi üyelerine açtığında çok büyük tartışmalar yaşanmış ve elektriğin küffar icadı olduğu söylenerek şehre sokulmaması yönünde tepkiler almıştır. Neticede Başkan Kabalakzade Hacı Mehmet Ağa mücadelesini bırakmayarak cami ve dini kurumlara elektrik sokulmadan Uşak’ta ilk elektriğin kullanılmasındaki kahraman olmuştur. 8 Mart 1909 yılında Uşak Belediyesi ve İngiliz vatandaşı Mösyo Voren Beti arasında şehrin elektrik ile aydınlatılması yönünde süreç başlayarak bugünlere gelinmiştir. Türkiye’nin ilk elektrik santralinin bulunduğu bu tarihi alan yaklaşık 4 sene önce müze haline getirilerek ziyaretçilere açılmıştır. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden gelen ziyaretçiler başta olmak üzere Japonya, İngiltere, Çin, Almanya, Yunanistan gibi dünyanın farklı ülkelerinden gelen kafile veya bireysel turistlerde bu santrali merak ederek şehrimize gelmekte. Her yıl katlanarak devam eden ziyaretçi sayımız bu yıl 200 bine ulaşmış durumda. Önümüzdeki süreçte daha fazla ziyaretçinin müzemize geleceğini tahmin ediyoruz" dedi.

İlk elektrik jeneratörü merkezine ziyaretçi akını VİDEO


İlk elektrik jeneratörü merkezine ziyaretçi akını

İlk elektrik jeneratörü merkezine ziyaretçi akını


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Otomotilde ÖTV düzenlemesi

Otomotilde ÖTV düzenlemesi

226
Trump: Ruhani ile görüşürüm

Trump: Ruhani ile görüşürüm

38
FETÖ'cü Hakan Şükür'ün Türkiye'ye dönme hayali

FETÖ'cü Hakan Şükür'ün Türkiye'ye dönme hayali

144
Para cezası alan muhtar polislere hakaret etti

Para cezası alan muhtar polislere hakaret etti

138
ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları

178
Erdoğan'dan ABD'de açıklamalar

Erdoğan'dan ABD'de açıklamalar

49
Erdoğan, Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali verdi

Erdoğan, Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali verdi

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM