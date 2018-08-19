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İlk özgün helikopterimiz T625

TSK'nın ve diğer ihtiyaç sahibi makamların, genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platform ile karşılanması hedefiyle yürütülmekte olan programlar devam ediyor.

Haber Merkezi | 19.08.2018 - 12:32..
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İlk özgün helikopterimiz T625

En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan T625 Genel Maksat Helikopteri, milli imkan ve kabiliyetlerle hazırlanıyor.

2021 yılından seri üretime geçeceği öngörülen T625'in üretimi tamamlandı ve yer testlerine geçildi.

TEST UÇUŞUNA HAZIRLANIYOR

Savunma Sanayii Bakanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından "Tasarım ve üretimi yerli olan helikopterimizin ilk test uçuşuna yönelik hazırlıklar devam ediyor." paylaşımında bulunarak son halinin fotoğraflarını paylaştı.

İlk özgün helikopterimiz T625

Helikopterin geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek.

Özgün Helikopter Programı kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştiriliyor.

İlk özgün helikopterimiz T625

İlk özgün helikopterimiz T625

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