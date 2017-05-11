İlk yerli sivil helikopter geliyor

Savunma sanayisinde ABD, Rusya, Fransa ve İngiltere'den sonra 5'inci ülke olan Türkiye'nin ilk yerli sivil kullanım amaçlı olduğu belirtilen helikopteri, Ertex firması işbirliğinde geliştirildi. Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili olan Etox'un da üreticisi Ertex Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Malkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli üretime verdiği destekle, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan hibe almıştı. 13'üncü IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda görücüye çıkan yerli üretim helikopter t-625, katılımcıların büyük beğenisini toplarken, ABD'li firmalardan iş birliği teklifleri aldı.

ÜRETİMİ MİLLİ KAYNAKLARLA OLACAK





Yapılan açıklamada, çift motorlu, 5 palli t-625'in, başta VIP olmak üzere; ambulans, arama-kurtarma ve askeri amaç gibi birçok versiyonlarının geliştirilmesi öngörülürken; tasarım, transmisyon, rotor, iniş takımları gibi kritik öneme sahip sistemlerin ve üretimin tamamının milli kaynaklarla yapılması hedeflendiği belirtildi.

12 YOLCU TAŞIMA KAPASİTELİ





12 yolcu taşıma kapasiteli t-625'in, hareket özelliğine sahip koltukları havacılığa özel derilerle kaplanırken, her koltukta otomatik açılıp kapanan masalar olacak. Tüm dizayn tek bir tuşla kumanda edilebildiği helikopterde, 7 farklı renkte yanan ışık sisteminin yanı sıra, kahve makinası, buzdolabı gibi yer alıyor.

2018'DE TEST UÇUŞU YAPILACAK





Özgün bir tasarıma sahip olan t-625'in 2018 yılının Ağustos ayında test uçuşu planlanıyor.