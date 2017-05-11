taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.065
USD
3,5784
EURO
3,8928
ALTIN
140,64
PETR
50,9100

İlk yerli sivil helikopter geliyor

Türkiye'nin ilk yerli sivil kullanım amaçlı olduğu belirtilen helikopteri IDEF 2017'de tanıtıldı.

11.05.2017 - 13:03
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Savunma sanayisinde ABD, Rusya, Fransa ve İngiltere'den sonra 5'inci ülke olan Türkiye'nin ilk yerli sivil kullanım amaçlı olduğu belirtilen helikopteri, Ertex firması işbirliğinde geliştirildi. Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili olan Etox'un da üreticisi Ertex Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Malkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli üretime verdiği destekle, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan hibe almıştı. 13'üncü IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda görücüye çıkan yerli üretim helikopter t-625, katılımcıların büyük beğenisini toplarken, ABD'li firmalardan iş birliği teklifleri aldı.

İlk yerli sivil helikopter geliyor

ÜRETİMİ MİLLİ KAYNAKLARLA OLACAK

Yapılan açıklamada, çift motorlu, 5 palli t-625'in, başta VIP olmak üzere; ambulans, arama-kurtarma ve askeri amaç gibi birçok versiyonlarının geliştirilmesi öngörülürken; tasarım, transmisyon, rotor, iniş takımları gibi kritik öneme sahip sistemlerin ve üretimin tamamının milli kaynaklarla yapılması hedeflendiği belirtildi.

12 YOLCU TAŞIMA KAPASİTELİ

12 yolcu taşıma kapasiteli t-625'in, hareket özelliğine sahip koltukları havacılığa özel derilerle kaplanırken, her koltukta otomatik açılıp kapanan masalar olacak. Tüm dizayn tek bir tuşla kumanda edilebildiği helikopterde, 7 farklı renkte yanan ışık sisteminin yanı sıra, kahve makinası, buzdolabı gibi yer alıyor.

2018'DE TEST UÇUŞU YAPILACAK

Özgün bir tasarıma sahip olan t-625'in 2018 yılının Ağustos ayında test uçuşu planlanıyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan açıkladı: Köprülerden çift yönlü ücret almayacağız

Bakan açıkladı: Köprülerden çift yönlü ücret almayacağız

98
FETÖ listesini gören katip kendi adını değiştirdi

FETÖ listesini gören katip kendi adını değiştirdi

73
Almanya'dan Türkiye, idam ve NATO açıklaması

Almanya'dan Türkiye, idam ve NATO açıklaması

48
Gezi'de molotof atan militan Suriye'de mayına basıp öldü

Gezi'de molotof atan militan Suriye'de mayına basıp öldü

125
Üzerine sıcak su dökülen Suriyeli çocuk konuştu

Üzerine sıcak su dökülen Suriyeli çocuk konuştu

261
Erdoğan: Ortadoğu'da Türkiye'siz karar verilemez

Erdoğan: Ortadoğu'da Türkiye'siz karar verilemez

81
CHP'li 4 vekil açlık grevinde

CHP'li 4 vekil açlık grevinde

472
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM