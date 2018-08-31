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İlker Kaleli: Kendimi tamir ediyorum

Ünlü oyuncu İlker Kaleli, geleceği dair planlarından bahsetti ve ekledi: "Şu an devre arasındayım"

Haber Merkezi | 31.08.2018 - 07:38..
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İlker Kaleli, sevgilisi Burçin Terzioğlu ile başrolü paşlaştığı ‘Poyraz Karayel’, Haziran 2017’de final yapınca, internet dizisi ‘Dip’te oynamaya başlamıştı. Ama ‘Dip’ mayısta bitmişti.

"DEVRE ARASINDAYIM"

İlker Kaleli, Esquire dergisinin eylül sayısına röportaj verdi. Kaleli, “Şu anda hayatımın devre arasını yaşıyorum. Kendimi tamir etmeye ve yenilemeye çalışıyorum, geçmişin muhasebesini yapıyorum” diye konuştu.

İlker Kaleli: Kendimi tamir ediyorum

"DEVRELERİ YAKMAK LAZIM"

Geleceğe dair planlar da yapan İlker Kaleli şöyle konuştu:

“Zaman zaman bedenin ve ruhun havalanması gerekiyor. Keyif alsam da rol üstüne rol insanı yoruyor. Devreleri yakmak adına bir yok olmak, ara vermek lazım. Kendimi tekrar etmek yerine, yeni şeyler öğreniyorum.”

Derinlere dalmayı çok seven İlker Kaleli, “Su altında sigorta panelim komple kapanır” dedi.

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