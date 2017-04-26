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İmam nikahlı Niran Ünsal, 8 yıl sonra evlendi

İbrahim Gugu ile 8 yıldır birlikte olan ve bu ilişkiden 2 çocuk sahibi olan Niran Ünsal, yıldırım nikahı yaparak ilişkisini resmiyete döktü.

26.04.2017 - 16:49
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niran

Son dönemlerde mutaassıp açıklamalarıyla dikkat çeken ve ardından başörtüsü kullanmaya başlayan ve sonrasında ‘Kapandığım için iş alamıyorum’ diyerek örtüsünü attığı için eleştiri odağı olan Niran Ünsal, bu kez özel hayatıyla gündemde.

"EVLENDİK ÇOK ŞÜKÜR"

Eşi İbrahim Gugu’nun memleketi Giresun Görele’de gerçekleşen resmi nikah sonrası sosyal medya hesabından birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Ünsal, "Evlendik biz, şükürler olsun, 8 yıl sonra eşimin memleketi Görele’de evlendik." notunu düştü.

İmam nikahlı Niran Ünsal, 8 yıl sonra evlendi

İmam nikahlı Niran Ünsal, 8 yıl sonra evlendi

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