İmar Barışı başvurularında sona yaklaşılıyor

6,5 milyon kişinin başvurduğu ve yararlandığı İmar Barışı'nda son günlere girilirken başvuru yapacak olanları tatlı bir heyecan sardı.

SON GÜN 31 EKİM

Sadece İmar Barışı değil aynı zamanda 'Türkiye İçin Kazanç Vakti' konut kampanyası için de son günlere yaklaşıldı. İmar Barışı ve konut kampanyası için son gün 31 Ekim olarak açıklandı.

TAPU HARÇ İNDİRİMİNDE DE SON GÜN

"Tapu Harç İndirimi" de 31 Ekim'de bitiyor. Binde 15 olan tapu harçları, binde 20'ye çıkacak. Ayrıca konut ve işyeri için uygulanan %18 yerine, %8 olan KDV indiriminden yararlanabilmeniz için bu tarih son gün.

"YAKLAŞIK 6,3 MİLYON KİŞİ BAŞVURDU"

Daha önce konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Kurum, "İmar Barışı'na bugüne kadar Türkiye'de yaklaşık 6,3 milyon vatandaşımız başvurdu ve bedeli de 4,1 milyar lira. Sivas'taki başvurumuz 37 bin 403 adet. 5 bin vatandaşımız da Yapı Kayıt Belgesi almış durumda. Bunun karşılığında da 16 milyon lira bedel yatırıldı." dedi.

Ayrıca bir basın mensubunun, İmar Barışı için 31 Ekim'de sona erecek başvuru süresinin uzatılması ile ilgili sorusu üzerine Bakan Kurum, "Şu anda bir uzatma düşüncemiz yok. 31 Ekim'de tekrar değerlendireceğiz." cevabını vermişti.