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İmza süresi doldu, Muharrem İnce yine sessiz

Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için bir kez daha yolan çıkan Muharrem İnce'nin taraftarları sürenin dolmasına rağmen sessiz kalınmasına 24 Haziran'ı hatırlatarak bozulmuş durumda.

Haber Merkezi | 30.07.2018 - 18:14..
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CHP'de Muharrem İnce taraftarları kurultay için 17.30'a kadar noterlere gidip imza vermesi gerekiyordu.

1250 DELEGE VAR

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1250 kurultay delegesi var. Partinin olağanüstü kurultaya gitmesi için bu sayının salt çoğunluğunun imza vermesi gerekiyor.

Bu durumda en az 625 imza toplaması gereken İnce tarafı, hedeflerinin 625'ten daha fazla olduğunu ifade etmişlerdi.

24 HAZİRAN SESSİZLİĞİ

17.30'dan birkaç dakika geçmesine rağmen bir açıklama yapılmayınca, İnce destekçileri 24 Haziran gecesini hatırlatarak "yine sessizlik" "yine mi kandırıldık" geyikleri döndürdü.

İmza süresi doldu, Muharrem İnce yine sessiz

İmza süresi doldu, Muharrem İnce yine sessiz

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