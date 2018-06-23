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İnce'nin İstanbul Mitingi'ne otobüslerle insan taşındı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İstanbul Maltepe'de düzenlediği mitinge Türkiye'nin her şehrinden otobüslerle insanlar getirildi.

Haber Merkezi | 23.06.2018 - 15:28..
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İnce'nin İstanbul Mitingi'ne otobüslerle insan taşındı

24 Haziran 2018'de düzenlenecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine artık sadece saatler kaldı.

Son konuşmalarını yapan, son mitinglerini düzenleyen adaylardan biri de Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce oldu.

İnce, İstanbul Maltepe'deki etkinlik alanında miting düzenledi.

TAŞIMA KALABALIK

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her İstanbul mitingi için "otobüslerle insan taşıyorlar" diyenler bu defa aynı yola başvurdu. Öyle ki sadece İstanbul'un ilçelerinden değil, Türkiye'nin 81 şehrinden insanlar otobüslerle İstanbul Maltepe'ye taşındı.

İnce'nin İstanbul Mitingi'ne otobüslerle insan taşındı

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