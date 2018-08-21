İncesu Mağarası ziyaretçilerini büyülüyor

Uzunluğu bin 356 metre olan mağara, Taşkale'nin 9 kilometre güneyinde, İncesu deresinin doğu yamacında yer alıyor. İçerisindeki sarkıt, dikit ve traverten havuzları ile misafirlerine görsel şölen sunan mağara, mantar şeklindeki oluşumları ile de dikkati çekiyor.

RAHATSIZLIKLARA İYİ GELİYOR

Mağara, astım, bronşit ve kalp rahatsızlıkları olanlar tarafında da sıklıkla ziyaret ediliyor.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından aydınlatma ve yürüyüş yolları tamamlanan İncesu Mağarası'na, asfaltlanmış karayolu sayesinde kolaylıkla ulaşım sağlanabiliyor.

HAYRAN BIRAKIYOR

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç, İncesu'nun Türkiye'nin ziyaret edilebilir en önemli mağaralarından biri olduğunu söyledi.

Mağaranın bin 356 metre uzunluğunda olduğunu belirten Abdullah Kılıç, "Burası sarkıt, dikit, traverten havuzlarıyla gezenleri hayran bırakan, muhteşem güzelliklere sahip bir mağara. Hala sarkıt ve dikit oluşumu devam ediyor. Kış ve bahar aylarında havuzlar tamamen dolu oluyor. Mağara 1992 yılında birinci derece doğal sit alanı olarak ilan edilmiş. Bin 50 metrelik kısmı tamamen aydınlatılmış, yürüyüş yolları ve köprüler yapılmış. 2013 yılından bugüne turizme hizmet veriyor." diye konuştu.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ DEVAM EDİYOR

Çok fazla bilinmemesine rağmen yılda 50 bine yakın ziyaretçinin geldiği İncesu Mağarası'nın Karaman'da mutlaka gezilmesi gereken yerlerin başında yer aldığına işaret eden Abdullah Kılıç, "Mağaranın etrafında çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Hediyelik eşya satış alanları ve kameriyeler yapılıyor. Bir gelen, eşi ve dostuyla tekrar gezmeye geliyor. Herkes birbirine tavsiye ediyor. Herkesi bu eşsiz güzelliği görmeye davet ediyorum." dedi.