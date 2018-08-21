taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0857
Euro
7.03595
Altın
1193.281

İncesu Mağarası ziyaretçilerini büyülüyor

Karaman'a bağlı Taşkale köyünde bulunan İncesu Mağarası, oluşumu devam eden sarkıtlar, dikitler ve traverten havuzlarıyla yılda yaklaşık 50 bin doğaseveri ağırlıyor.

AA | 21.08.2018 - 13:58..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
İncesu Mağarası ziyaretçilerini büyülüyor

Uzunluğu bin 356 metre olan mağara, Taşkale'nin 9 kilometre güneyinde, İncesu deresinin doğu yamacında yer alıyor. İçerisindeki sarkıt, dikit ve traverten havuzları ile misafirlerine görsel şölen sunan mağara, mantar şeklindeki oluşumları ile de dikkati çekiyor.

RAHATSIZLIKLARA İYİ GELİYOR

Mağara, astım, bronşit ve kalp rahatsızlıkları olanlar tarafında da sıklıkla ziyaret ediliyor.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından aydınlatma ve yürüyüş yolları tamamlanan İncesu Mağarası'na, asfaltlanmış karayolu sayesinde kolaylıkla ulaşım sağlanabiliyor.

İncesu Mağarası ziyaretçilerini büyülüyor

HAYRAN BIRAKIYOR

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç, İncesu'nun Türkiye'nin ziyaret edilebilir en önemli mağaralarından biri olduğunu söyledi.

Mağaranın bin 356 metre uzunluğunda olduğunu belirten Abdullah Kılıç, "Burası sarkıt, dikit, traverten havuzlarıyla gezenleri hayran bırakan, muhteşem güzelliklere sahip bir mağara. Hala sarkıt ve dikit oluşumu devam ediyor. Kış ve bahar aylarında havuzlar tamamen dolu oluyor. Mağara 1992 yılında birinci derece doğal sit alanı olarak ilan edilmiş. Bin 50 metrelik kısmı tamamen aydınlatılmış, yürüyüş yolları ve köprüler yapılmış. 2013 yılından bugüne turizme hizmet veriyor." diye konuştu.

İncesu Mağarası ziyaretçilerini büyülüyor

ÇEVRE DÜZENLEMESİ DEVAM EDİYOR

Çok fazla bilinmemesine rağmen yılda 50 bine yakın ziyaretçinin geldiği İncesu Mağarası'nın Karaman'da mutlaka gezilmesi gereken yerlerin başında yer aldığına işaret eden Abdullah Kılıç, "Mağaranın etrafında çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Hediyelik eşya satış alanları ve kameriyeler yapılıyor. Bir gelen, eşi ve dostuyla tekrar gezmeye geliyor. Herkes birbirine tavsiye ediyor. Herkesi bu eşsiz güzelliği görmeye davet ediyorum." dedi.

İncesu Mağarası ziyaretçilerini büyülüyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Teknolojide 'yerli ve milli' hamle

Teknolojide 'yerli ve milli' hamle

174
Aziz Yıldırım: Öyle büyük lükslerim yok

Aziz Yıldırım: Öyle büyük lükslerim yok

192
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Arafat'ta Vakfe Duası

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Arafat'ta Vakfe Duası

266
Taraftar Karius'u Behlül'e benzetiyor

Taraftar Karius'u Behlül'e benzetiyor

40
Kayseri'de acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kayseri'de acemi kasaplar hastanelere akın etti

50
Kızının gözleri önünde eşini defalarca bıçakladı

Kızının gözleri önünde eşini defalarca bıçakladı

90
Trump: Yakında İsrail'in Muhammed adlı başbakanı olacak

Trump: Yakında İsrail'in Muhammed adlı başbakanı olacak

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM