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İngiliz askerler nükleer denizaltında uygunsuz yakalandı

İngiltere, bir deniz subayı ve kaptan görev sırasında nükleer denizaltında uygunsuz olarak yakalandı.

16.10.2017 - 05:08
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İngiltere'de Rebecca Erdwards isimli kadın deniz subayı nükleer denizaltında görev esnasında Stuart Amstrong isimli kaptanla cinsel ilişkiye girerken yakalandı.

Cinsel ilişkiye girerken üzerinde askeri kıyafetleri olduğu belirtilen kadına verilecek ceza bilinmezken, ilk aşamada kadının açığa alındığı belirtildi.

İngiliz askerler nükleer denizaltında uygunsuz yakalandı

DAHA ÖNCE DE BÖYLE BİR OLAY YAŞANMIŞTI

41 yaşındaki kaptan Amstrong'un da görevinden açığa alındığı belirtiliyor. İngiltere'de nükleer silah sistemi Trident kapsamında nükleer silah taşımakla görevli olduğu bilinen denizaltıda yaşanan seks skandalı ülke gündemine oturdu.

İngiliz Daily Mail gazetesi, denizaltındaki en yüksek rütbeli ikinci kişi olan Michael Seal'in de daha önce bir kadın görevli ile uygunsuz bir şekilde yakalandığı için görevinden uzaklaştırılmıştı.

İngiliz askerler nükleer denizaltında uygunsuz yakalandı

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