1748- 1832 yılları arasında yaşayan İngiliz filozof, hukukçu ve toplum reformcusu olarak bilinen Jeremy Bentham'ın vasiyeti gerçekleştirildi.

BEDENİ ARAŞTIRMALAR İÇİN KULLANILDI

İlginç hobileri ve felsefeye farklı bakış açısıyla Betham, öldükten sonra arkadaşlarından bir istekte bulundu. Bu isteğe göre filozof, birçok çalışma için bedenini feda etti.

İngiliz filozofun mumyalanan kafası sergileniyor VİDEO

DNA TESTİ YAPILACAK

University College London'da sergilenen filozofun mumyalanmış kafası, ziyaretçi akınına uğruyor. Bu kapsamda da mumyalanmış filozofun her sene saçları ve derisi kontrol ediliyor.

Ayrıca İngiliz bilimadamları; Betham'ın Asperger sendromuna sahip olup olmadığını DNA çalışmasından sonra belirleyecek.