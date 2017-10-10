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İngiliz futbolunda ırkçılık yükseliyor

İngiliz futbolunda 2016-17 sezonunda ırkçılık içerikli eylemler, önceki sezona oranla yüzde 16,7 oranında artış gösterdi.

10.10.2017 - 12:20
  1. Haberler
  2. Dünya

Avrupa'da yükselen ırkçılık faaliyetleri yeşil sahalara da sıçradı. İngiliz menşeili ırkçılık karşıtı"Kick it out" , yaptığı açıklamada İngiliz futbolunda geçen sezon meydana gelen ırkçılıkla ilgili eylemlerin sayısında artış yaşandığı belirtildi.

469 IRKÇILIK EYLEMİ MEYDANA GELDİ

Kuruluştan yapılan açıklamada, İngiltere'nin yeşil sahalarında ırkçılık içerikli olayların geçen sezon yüzde 16,7 oranında yükselerek 469'a ulaştığı, 2015-16 sezonunda ise bu rakamın 402'de kaldığı ifade edildi.

İngiliz futbolunda ırkçılık yükseliyor

Söz konusu eylemlerin yarısı İngiltere Premier Lig'de, diğer yarısı ise ülkenin alt ve amatör ligleri ile kadın futbolunda tespit edildi.

"BU GÜZEL OYUN İÇİN KANAYAN BİR YARA"

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan organizasyonun başkanı Roisin Wood, "İstatistikler, bu güzel oyunda ırkçılığın her geçen gün daha da fazla kanayan bir yara haline dönüştüğünü gösteriyor. Bu durumun engellenmesi için çok daha sıkı önlemler alınması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz futbolunda ırkçılık yükseliyor

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