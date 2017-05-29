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The Times: Türkler gündemden kaçmak için mi havadan bahsediyor

İngiliz The Times gazetesi muhabiri, Türkiye'deki hava durumunun konuşulması ve haberleştirilmesiyle ilgili ilginç bir iddia ortaya attı.

29.05.2017 - 06:46
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The Times: Türkler gündemden kaçmak için mi havadan bahsediyor

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İngiliz The Times gazetesi, Pazartesi günkü sayısında muhabiri Hannah Lucinda Smith'in Türkiye'de son dönemde etkisi görülen olumsuz hava koşullarıyla ilgili izlenimlerine yer veriyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre gazetenin muhabiri Smith, İzmir'de bir arkadaşının üşümesi üzerine ısınmayan havayla ilgili "İngiliz havası" esprisi yaptığını ve Mayıs ayı gelmesine karşın sıcaklıkların halen normal mevsim düzeylerine ulaşmadığını belirtiyor.

HAVALAR TÜRKİYE'NİN ANA GÜNDEM MADDESİ

Smith, "Bu sene Mayıs ayının sonu gelmesine karşın kombiyi açmayı düşündürtecek bir soğuk var. Hatta güneşli ve sıcak başlayan bazı günlerde bile öğlen olduğunda sıcaklık bir anda düşük insanı üşütmeye başlıyor. Öngörülemezliği ve mevsimine göre fazla soğuk olması nedeniyle hava durumu aynı İngiltere'deki gibi, Türkiye'de de sohbetlerin ana gündem maddesi ve manşetlerin de konusu" diyor.

"OLAN BİTENDEN KAÇMAK İÇİN Mİ HAVA DURUMUNDAN BAHSEDİYORLAR"

The Times muhabiri, Mayıs ayında Van'a yağan karın günlerce gazete ve televizyonlara haber olduğuna dikkat çekerek, şu değerlendirmelere yer veriyor: "Bazen Türkiye'nin sıkıntıları arttıkça insanların da olan bitenden kaçmak için mi hava durumundan bahsediyorlar diye düşünmeden edemiyorum."

Smith, yazısının sonunda ise, "Türkiye'de soru sormadığın sürece güvendesin" diyen ancak adını vermeyen bir Türk gazetecinin yorumlarına yer veriyor.

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