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İngiliz kadın kalça büyütme operasyonunda yaşamını yitirdi

Kalça büyütme operasyonu için İzmir'e gelen Leah Cambridge, operasyon sırasında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 29.08.2018 - 13:59..
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İzmir'de Lauren Goodger gibi televizyon yıldızlarının da tercih ettiği klinikte ameliyat olmak isteyen İngiliz Leah Cambridge eşiyle birlikte geldi.

KALÇASINI BÜYÜTÜRKEN YAŞAMINI YİTİRDİ

The Sun'ın haberine göre; Cambridge kalça büyütme operasyonunun ardından hayatını kaybetti.

İngiliz kadın kalça büyütme operasyonunda yaşamını yitirdi

"KALBİ KIRIK BİR ADAM OLARAK KALACAĞIM"

Yaşamını yitiren Leah Cambridge'ın eşi röportaj verdi. Scott Franks röportajında, "İki gün öncesine kadar mutluydum, şu an sonsuza kadar kalbi kırık bir adam olarak kalacağım." diye konuştu.

İngiliz kadın kalça büyütme operasyonunda yaşamını yitirdi

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar özellikle karın bölgesinde bulunan yağların alınarak kalçaya enjekte edilmesi ile gerçekleştirilen operasyonlar konusunda uyarıyor.

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