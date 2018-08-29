İngiliz kadın kalça büyütme operasyonunda yaşamını yitirdi

İzmir'de Lauren Goodger gibi televizyon yıldızlarının da tercih ettiği klinikte ameliyat olmak isteyen İngiliz Leah Cambridge eşiyle birlikte geldi.

KALÇASINI BÜYÜTÜRKEN YAŞAMINI YİTİRDİ

The Sun'ın haberine göre; Cambridge kalça büyütme operasyonunun ardından hayatını kaybetti.

"KALBİ KIRIK BİR ADAM OLARAK KALACAĞIM"

Yaşamını yitiren Leah Cambridge'ın eşi röportaj verdi. Scott Franks röportajında, "İki gün öncesine kadar mutluydum, şu an sonsuza kadar kalbi kırık bir adam olarak kalacağım." diye konuştu.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar özellikle karın bölgesinde bulunan yağların alınarak kalçaya enjekte edilmesi ile gerçekleştirilen operasyonlar konusunda uyarıyor.