İngiliz Kraliyeti'ndeki kıdemli personeller toplandı

İngiltere'de Kraliyet olağanüstü toplanma kararı aldı. Buckingham Sarayı'na çağrılan kıdemli personeller gece 3 saatlerinde toplantıya geldi.

PRENS PHİLİP'İN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

İngiliz medyası olayı farklı bir şekilde yorumladı. Medya, Prens Philip'in yaşamını yitirdiğini idda etti.

"ENDİŞE YARATACAK BİR DURUM YOK"

Noel'de ağır grip geçiren Prensin ve Kraliçe'nin sağlığından bu yüzden sürekli endişe duyuluyor. Buckhingham Sarayı'nın kraliyet kaynakları ise "Endişe yaratacak bir durum yok." açıklaması yaptı.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Daily Mail'de yer alan habere göre; yetkililer, Prens Philip'in ve Kraliçe Elizabeth'in sağlıklı olduğunu ve bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Buckingham Palace'dan Daily Mail haberi konusunda bir yorum gelmedi ancak açıklama yapan kaynak bu tür toplantıların zaman zaman yapıldığı söylerken, toplantıda nelerin ele alınacağı konusunda herhangi bir detay vermedi.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLMEDİ

Prens Philip'in yaşamını yitirmesi halinde saraydaki bayrakların indirilmesi gerektiği vurgulandı. Hali hazırda saraydaki bayraklarin indirilmesi gibi bir durum söz konusu değil.

Tahta 1952 yılında çıkan Elizabeth son anketlere göre halka arasında çok seviliyor. Elizabeth ve eşi Philip Kasım ayında 70. evlilik yıldönümlerini kutlamaya hazırlanıyorlar.