taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.491
USD
3,7500
EURO
4,5290
ALTIN
159,28
PETR
68,0100

İngiliz Masonlar: Ayrımcılığa uğruyoruz

İngiltere Birleşik Büyük Locası Başkanı Dr. David Staples, ayrımcılığa neden olmadıklarını, ayrımcılığa uğradıklarını söyledi.

Detay Haber | 05.01.2018 - 08:59..
  1. Haberler
  2. Dünya

Guardian gazetesi, görevinden bu hafta ayrılan, İngiltere Polis Federasyonu eski başkanı Steve White'ın Masonlarla ilgili sözlerini, Pazartesi günü ana sayfa manşetten yayımlamıştı.

White Guardian'a açıklamasında, Masonların İngiliz polisi içinde örgütlendiklerinden, polis reformunu engellediklerinden, teşkilat içindeki reformu engelleyip kadın ve etnik azınlıklardan polislerin yükselişine set çektiklerinden şüphelendiğini söylemişti.

Staples, iddialarla ilgili olarak Guardian ve diğer İngiliz gazetelerinde yayımlanmak üzere bir mektup yazdı.

İngiliz Masonlar: Ayrımcılığa uğruyoruz

"KAMUSAL VE SOSYAL YAŞAMDA ÖTEKİLEŞTİRİLİYORUZ"

Staples açıklamasında şunları söyledi:

"İnsanlar hem kamusal alanda hem de sosyal yaşamda ayrımcılığa maruz kaldıklarında, masonlar onları localarında eşit insanlar olarak bağrına bastı. Bundan çok gurur duyuyoruz. Masonların bugün açıktan ayrımcılığa uğraması ve üyelerimizin birçoğunun bundan dolayı üyeliklerini gizli tutmak zorunda kalması bir utançtır."

"Polis Federasyonu veya başka bir yerdeki bir reformun, masonların örgütlü bir yapısı tarafından engellendiği düşüncesi komiktir. Polislerin ve herhangi bir alandan başka birilerinin Mason olmaması içinse kesinlikle hiçbir neden yoktur."

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2001 ve sonra da 2007 yılında Masonların gizli ya da yasadışı bir örgütlenme olmadığına hükmetmiştir."

İlginizi Çekebilir
Katar şeyhinin mücevherleri sergilenirken çalındı
Venedik'teki bir müzede sergilenen Katar Şeyhi Hamad bin Abdullah El Tani'ye ait koleksiyondan değerli Hint mücevherlerinin çalındığı bildirildi.
BMGK, İran gündemiyle toplanıyor
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İran'da devam eden protestolar üzerine bugün toplanacak.
Türkiye'den İsrail'e Kudüs tasarısı tepkisi
Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'ün bazı bölgelerinden vazgeçilmesi için 80 milletvekilinin onayını zorunlu kılan yasa tasarısının İsrail Parlamentosu'nda kabul edilmesine sert tepki gösterdi.
Kuzey Kore Güney Kore'nin görüşme teklifini kabul etti
Kuzey Kore'nin, Güney Kore'nin 9 Ocak tarihli yaptığı görüşme teklifini kabul ettiği bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Doğu Perinçek Esad'ı kahraman ilan etti

Doğu Perinçek Esad'ı kahraman ilan etti

165
Trump hakkında çıkacak kitap için savaş başlattı

Trump hakkında çıkacak kitap için savaş başlattı

35
Nauert: Rejim kurbanları unutulmayacak

Nauert: Rejim kurbanları unutulmayacak

48
Hazinedar'ı kendi meclis üyesi yalanladı

Hazinedar'ı kendi meclis üyesi yalanladı

22
Aracını kötü park eden sürücüye ders gibi ceza

Aracını kötü park eden sürücüye ders gibi ceza

18
Ahed et-Temimi'nin kuzeni serbest bırakıldı

Ahed et-Temimi'nin kuzeni serbest bırakıldı

11
Tunus-BAE arasındaki uçuş krizi sona erdi

Tunus-BAE arasındaki uçuş krizi sona erdi

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM