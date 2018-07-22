taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.082
USD
4,7910
EURO
5,6122
ALTIN
189,89
PETR
72,9900

İngiliz mucit uçurabilen kıyafeti satışa sundu

Londra'da yaşayan Richard Browning 'Iron Man' filminden esinlenerek uçabilen bir kıyafet yaptı. Tasarım harikası kıyafet 443 bin liraya satışta...

Haber Merkezi | 22.07.2018 - 13:02..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

'Iron Man' filmi serisinden etkilenen İngiliz girişimci Richard Browning, hayallerini süsleyen kıyafete uzun uğraşlar sonucu sahip oldu.

İngiliz mucit uçurabilen kıyafeti satışa sundu

15 AY BOYUNCA ÇALIŞTI

Browning havacılık sektöründe çalışan babasından ilham alarak 2017 yılında uçmak istediği kanısına vardı. Bunun için küçük bir ekiple bir araya gelen mucit, 15 ay boyunca çalıştı.

KABLOSUZ İNTERNETİ BİLE VAR

İlk birkaç denemede başarısız olan adam, sonunda amacına ulaştı. El ve ayaklara monte edilen küçük jet motorları sayesinde uçmak kolaylaştı. Ayrıca kıyafetin içinde kablosuz internet bağlantısı da var. Bunun yanı sıra hava yastığı sistemi ve yakıt dedöktörleri de özel olarak yerleştirildi.

İngiliz mucit uçurabilen kıyafeti satışa sundu

İngiliz mucit 'Iron Man' elbisesiyle rekor kırdı ViDEO

SAATTE 51 KİLOMETRE HIZ

Yetkililer; 26 kilogram ağırlığındaki uçuş takımının havada 3- 9 dakika arasında durabildiğini belirtti. Mazot ya da uçak yakıtı ile çalışabilen bu kıyafet, saatte 51 kilometre hız da yapabiliyor. Ayrıca bu ekipmanla 3600 kilometre irtifaya kadar çıkmak mümkün.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beren Saat bikinili fotoğrafını paylaştı

Beren Saat bikinili fotoğrafını paylaştı

259
Mustafa Balbay'dan Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı

Mustafa Balbay'dan Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı

34
İngiltere'nin azılı suçlusu boşanıyor

İngiltere'nin azılı suçlusu boşanıyor

45
Fikret Orman: Beşiktaş'ta satılmayacak oyuncu yok

Fikret Orman: Beşiktaş'ta satılmayacak oyuncu yok

43
Demet Sağıroğlu: Amerika'da kadının kılına zarar gelmez

Demet Sağıroğlu: Amerika'da kadının kılına zarar gelmez

413
Kediciklerin ilk ifadeleri

Kediciklerin ilk ifadeleri

23
Berat Albayrak Arjantin'de temaslara başladı

Berat Albayrak Arjantin'de temaslara başladı

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM