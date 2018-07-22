İngiliz mucit uçurabilen kıyafeti satışa sundu

'Iron Man' filmi serisinden etkilenen İngiliz girişimci Richard Browning, hayallerini süsleyen kıyafete uzun uğraşlar sonucu sahip oldu.

15 AY BOYUNCA ÇALIŞTI

Browning havacılık sektöründe çalışan babasından ilham alarak 2017 yılında uçmak istediği kanısına vardı. Bunun için küçük bir ekiple bir araya gelen mucit, 15 ay boyunca çalıştı.

KABLOSUZ İNTERNETİ BİLE VAR

İlk birkaç denemede başarısız olan adam, sonunda amacına ulaştı. El ve ayaklara monte edilen küçük jet motorları sayesinde uçmak kolaylaştı. Ayrıca kıyafetin içinde kablosuz internet bağlantısı da var. Bunun yanı sıra hava yastığı sistemi ve yakıt dedöktörleri de özel olarak yerleştirildi.

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SAATTE 51 KİLOMETRE HIZ

Yetkililer; 26 kilogram ağırlığındaki uçuş takımının havada 3- 9 dakika arasında durabildiğini belirtti. Mazot ya da uçak yakıtı ile çalışabilen bu kıyafet, saatte 51 kilometre hız da yapabiliyor. Ayrıca bu ekipmanla 3600 kilometre irtifaya kadar çıkmak mümkün.