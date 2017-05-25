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İngiliz müslümanın şefkati dünya gündeminde

Dünya, Manchester saldırısı sonrası çekilen bir fotoğrafı konuşuyor.

25.05.2017 - 14:58
  1. Haberler
  2. Dünya

Manchester Arena'da Ariana Grande konserinin ardından 22 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı sonrası anma töreninde; Tunus asıllı İngiliz Müslüman Sadiq Patel'in, yahudi bir kadını teselli ettiği fotoğraf günün en çok konuşulan karesi oldu.

İngiliz müslümanın şefkati dünya gündeminde

DAEŞ terör örgütü bağlantılı olduğu öne sürülen bir teröristin gerçekleştirdiği saldırı sonrası, Avrupa bir kez daha müslümanları terörizmle suçlarken, bu fotoğraf çirkin ithamlara en güzel cevap oldu.

İngiliz müslümanın şefkati dünya gündeminde

KOLUNA GİRİP EŞLİK ETTİ

İngiliz gazetelerin 'beraberliğin simgesi' olarak sunduğu fotoğraflarda Patel, yahudi Rachel Black'in yanına gelerek önce saldırıda ölenler için dua ediyor, ardından gözyaşları içindeki kadını teselli edip koluna girerek gideceği yere kadar eşlik ediyor.

İngiliz müslümanın şefkati dünya gündeminde

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