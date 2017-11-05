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İngiliz Parlamentosunda taciz skandalı

İngiliz Parlamentosunda patlak veren taciz skandalı giderek büyüyor. İki ingiliz vekil taciz suçlamasıyla görevlerinden uzaklaştırıldı

05.11.2017 - 10:59
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İngiltere Parlamentosunda başlayan taciz suçlamaları çığ gibi büyüyor. Savunma Bakanı Michael Fallon'un istifasının ardındaniki milletvekili de taciz suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Polise intikal eden suçlama kapsamında iki milletvekilinin görevi düşürüldü.

"AĞIR SUÇLAMALAR"

İngiltere'de Başbakan Theresa May'in liderliğindeki Muhafazakâr Parti'den cuma günü yapılan açıklamada muhafazakar milletvekili Charlie Elphicke hakkında polise "ağır suçlamalar" iletildiği kaydedildi.  Elphicke hakkındaki iddialarla ilgili detaylı açıklama ise yapılmadı.

İngiliz Parlamentosunda taciz skandalı

Charlie Elphicke Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Suçlamaların detayını bilmiyorum ve her tür uygunsuz davranış iddiasını reddediyorum" ifadelerine yer verdi. Suçlamaların bir diğeri de 76 yaşındaki İşçi Parti'li eski Bakan Kelvin Hopkins'e yönelik.

İngiliz Parlamentosunda taciz skandalı

76 yaşındaki Kelvin Hopkins'in 2014 yılında bir kadını fiziksel olarak taciz ettiği ve söz konusu kadına uygunsuz kısa mesajlar gönderdiği iddia ediliyor. Suçlamaların ardından Hopkins'in parti üyeliği ve parti denetçisi görevi iptal edildi.  Konuyla ilgili soruşturmanın da sürdüğü açıklandı.

İNGİLTERE PARLAMENTOSUNDA SKANDALLAR ZİNCİRİ

İngiltere parlamentosundaki cinsel taciz skandalının fitilini ateşleyen olay  Muhafazakar Partili Ticaret Bakanı Mark Garnier’in sekreterine seks oyuncağı satın aldırdığı iddiasını kabul etmesi olmuştu.

İngiliz Parlamentosunda taciz skandalı

Sonrasında yaşanan gelişmelerde vekillerin, bakanların ve siyasilerin taciz ve tecavüz skandalları ortaya çıkmış, görevden almalar ve istifalar beraberinde gelmişti. Bu furyanın en çok konuşulanı ise İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon olmuştu.

İngiliz Parlamentosunda taciz skandalı

2002 yılında Muhafazakâr Parti konferansındaki akşam yemeği sırasında bir kadın gazetecinin dizine defalarca dokunduğuna dair suçlamaların ardından geçen çarşamba istifa etmişti.

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