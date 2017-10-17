İngiliz Times gazetesinin Kerkük analizi

Times, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) Kerkük'le ilgili gizli bir anlaşma yaptığından şüphelenildiğini de belirtti.

"KÜRTLER, AMERİKA VE İNGİLTERE İÇİN CANLARINI VERİYOR"

Analizde, Kürtlerin ABD ve İngiltere'nin olaydaki rolüne yönelik bir hoşnutsuzluk duyduğu aktarılıyor.

Times'a göre bunun nedeni ise Kürtlerin Batılı müttefiklerinin reel politika çerçevesinde onların değil karşı tarafından yanında yer alması: "ABD ve İngiltere Kürtlerin özgürlüğünü 1990'ların başında garanti altına alan ilk ülkelerdi. Suriyeli Kürt dün şöyle diyordu: 'Kürtler, Amerikalıların ve İngilizlerin bir Arap şehri olan Rakka'yı ele geçirmesine yardım etmek için canlarını veriyor'."





"BATILI MÜTTEFİKLER ALKIŞ TUTTU"

Ancak Batılı müttefikler; Arapların, yarısı Kürt olan ve Kürtlerin anayurt olarak gördükleri Kerkük'e doğru ilerlemelerine seyirci kaldı ve onlara alkış tuttu.

BBC Türkçe'nin derlediği Times analizine göre bunların hepsi reel politikayla ilgili. Kerkük'süz bir Irak felaket olur ki Irak Başbakanı Haydar El-İbadi de artık ayakta kalamaz.

"KERKÜK ÖDEMEYE DEĞER BİR BEDEL ÖDEDİ"

Amerikalılar ve İngilizler için, git gide daha fazla İran'ın kontrol ettiği bu ülkede, etkilerini sürdürmeleri açısından tek umut o. Gelecek yıl seçimler yapılacak. Kerkük ödemeye değer bir bedeldi.