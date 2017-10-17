taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.474
USD
3,6494
EURO
4,3002
ALTIN
151,72
PETR
57,8000

İngiliz Times gazetesinin Kerkük analizi

İngiliz Times gazetesinin analizine göre Iraklı güçler Kerkük'e girerken Kürtlerin Batılı müttefikleri bu duruma alkış tuttu.

17.10.2017 - 06:10
  1. Haberler
  2. Gündem
İngiliz Times gazetesinin Kerkük analizi

İngiliz Times gazetesinin Kerkük analizi

Times, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) Kerkük'le ilgili gizli bir anlaşma yaptığından şüphelenildiğini de belirtti.

"KÜRTLER, AMERİKA VE İNGİLTERE İÇİN CANLARINI VERİYOR"

Analizde, Kürtlerin ABD ve İngiltere'nin olaydaki rolüne yönelik bir hoşnutsuzluk duyduğu aktarılıyor.

Times'a göre bunun nedeni ise Kürtlerin Batılı müttefiklerinin reel politika çerçevesinde onların değil karşı tarafından yanında yer alması: "ABD ve İngiltere Kürtlerin özgürlüğünü 1990'ların başında garanti altına alan ilk ülkelerdi. Suriyeli Kürt dün şöyle diyordu: 'Kürtler, Amerikalıların ve İngilizlerin bir Arap şehri olan Rakka'yı ele geçirmesine yardım etmek için canlarını veriyor'."

İngiliz Times gazetesinin Kerkük analizi

"BATILI MÜTTEFİKLER ALKIŞ TUTTU"

Ancak Batılı müttefikler; Arapların, yarısı Kürt olan ve Kürtlerin anayurt olarak gördükleri Kerkük'e doğru ilerlemelerine seyirci kaldı ve onlara alkış tuttu.

BBC Türkçe'nin derlediği Times analizine göre bunların hepsi reel politikayla ilgili. Kerkük'süz bir Irak felaket olur ki Irak Başbakanı Haydar El-İbadi de artık ayakta kalamaz.

"KERKÜK ÖDEMEYE DEĞER BİR BEDEL ÖDEDİ"

Amerikalılar ve İngilizler için, git gide daha fazla İran'ın kontrol ettiği bu ülkede, etkilerini sürdürmeleri açısından tek umut o. Gelecek yıl seçimler yapılacak. Kerkük ödemeye değer bir bedeldi.

İngiliz Times gazetesinin Kerkük analizi

İlginizi Çekebilir
DEAŞ'tan Kerkük'e saldırı
Kerkük'te Irak güçleri kontrolü sağlama çabasındayken, terör örgütü DEAŞ, Peşmerge'nin çekildiği bölgelere saldırıyor.
Almanya Peşmerge'ye askeri eğitim yardımını durdurdu
Almanya'nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) güçlerine verdiği askeri eğitim desteğini geçici olarak durdurduğu bildirildi.
Yıldırım ve Kılıçdaroğlu yarın görüşecek
Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 14:30'da bir araya gelecek.
Başbakan, Deniz Baykal'ı ziyaret etti
Başbakan Yıldırım, Baykal'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emre Mor La Liga'da ilk golünü attı

Emre Mor La Liga'da ilk golünü attı

12
Genç kız iç çamaşırında uyuşturucu hap ile yakalandı

Genç kız iç çamaşırında uyuşturucu hap ile yakalandı

35
Salih Müslim yüzünü ABD'den Rusya'ya çevirdi

Salih Müslim yüzünü ABD'den Rusya'ya çevirdi

30
DEAŞ'tan Kerkük'e saldırı

DEAŞ'tan Kerkük'e saldırı

53
Fransızların yüzde 38'i otoriter bir hükümet istiyor

Fransızların yüzde 38'i otoriter bir hükümet istiyor

8
Meral Akşener, Demirtaş stratejisini örnek alıyor

Meral Akşener, Demirtaş stratejisini örnek alıyor

54
Pakistan'da 261 milletvekilinin meclis üyeliği donduruldu

Pakistan'da 261 milletvekilinin meclis üyeliği donduruldu

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM