taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.599
USD
4,2481
EURO
5,0788
ALTIN
179,60
PETR
75,6800

İngiliz Times'ın favorisi Erdoğan

İngiliz The Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting izlenimlerini anlattı ve ezici bir üstünlükle seçim galibiyeti geleceğini duyurdu.

Haber Merkezi | 07.05.2018 - 07:40..
  1. Haberler
  2. Gündem
İngiliz Times'ın favorisi Erdoğan

İngiliz The Times Gazetesi, başyazısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıdı.

Türkiye ve Erdoğan karşıtı bu yazının ana konusu, 24 Haziran'da yapılacak seçimler oldu.

"EZİCİ BİR ÇOĞUNLUKLA KAZANACAK"

Seçimlerin mutlak favorisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu belirtilen yazıda, "Başbakan ve cumhurbaşkanı olarak 15 yıldır iktidarda olan Erdoğan şüphesiz seçimleri ezici bir çoğunlukla kazanacak." sözlerine yer verildi.

İngiliz Times'ın favorisi Erdoğan

ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ

Erdoğan'ın Kayseri mitinginden izlenimlerini dile getiren gazete, görkemli kalabalıktan etkilenmişe benziyor.

Gazetede çıkan yazıdan, Cumhurbaşkanı'na her mitingde sevgi selinin olduğu ifade edildi.

İngiliz Times'ın favorisi Erdoğan

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Karamollaoğlu 100 bin imzayı topladı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı için gereken 100 bin imzaya ulaştı.
Yurt genelinde yağış bekleniyor
Yurt genelinde hafta sonuna kadar yağışlı havalar etkili olacak. Hafta sonu bulutlar yerini güneşli havaya bırakacak.
İnce: Ayetel Kürsi'yi en çabuk ben ezberledim
Adaylığı açıklandıktan sonra ilk işi cuma namazına gitmek olan Muharrem İnce'nin, sağa sempatik görünme çabasını sürdürüyor.
20 ayda PKK'ya vurulan darbenin bilançosu
Güvenlik güçleri; son 20 ayda terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonlarda, örgütün sözde yönetim darbesine ağır bir darbe vurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya Türkiye için S-400 üretimini hızlandırdı

Rusya Türkiye için S-400 üretimini hızlandırdı

72
Fransa Trump'ın skandal hareketine sert çıktı

Fransa Trump'ın skandal hareketine sert çıktı

36
Genç öğrenci taburcu olduktan sonra hayatını kaybetti

Genç öğrenci taburcu olduktan sonra hayatını kaybetti

40
İngiliz Times'ın favorisi Erdoğan

İngiliz Times'ın favorisi Erdoğan

117
İnce: Ayetel Kürsi'yi en çabuk ben ezberledim

İnce: Ayetel Kürsi'yi en çabuk ben ezberledim

219
Özpirinçci'nin yeğenini istismar eden bakıcı kaçtı

Özpirinçci'nin yeğenini istismar eden bakıcı kaçtı

11
Yurt genelinde yağış bekleniyor

Yurt genelinde yağış bekleniyor

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM