İngiliz Times'ın favorisi Erdoğan

İngiliz The Times Gazetesi, başyazısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıdı.

Türkiye ve Erdoğan karşıtı bu yazının ana konusu, 24 Haziran'da yapılacak seçimler oldu.

"EZİCİ BİR ÇOĞUNLUKLA KAZANACAK"

Seçimlerin mutlak favorisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu belirtilen yazıda, "Başbakan ve cumhurbaşkanı olarak 15 yıldır iktidarda olan Erdoğan şüphesiz seçimleri ezici bir çoğunlukla kazanacak." sözlerine yer verildi.

ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ

Erdoğan'ın Kayseri mitinginden izlenimlerini dile getiren gazete, görkemli kalabalıktan etkilenmişe benziyor.

Gazetede çıkan yazıdan, Cumhurbaşkanı'na her mitingde sevgi selinin olduğu ifade edildi.