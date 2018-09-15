İngilizler, Merkez Bankası'nın faiz kararından memnun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TESK Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, faiz konusunda fikrinin değişmediğini, yüksek faize her zaman karşı çıktığını ifade etti.

Erdoğan'ın yaptığı bu açıklamanın ardından Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.

FAİZDE TARİHİ ARTIŞ

Açıklama, Merkez Bankası'nın tarihindeki en yüksek faiz artırımını bildiriyordu: Yüzde 6,25.

Merkez Bankası, faiz oranını 17,75'ten 24'e yükseltti.

ERDOĞAN'IN İLK YORUMU

Başkan Erdoğan, faiz kararına ilk yorumu Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptı.

"BU SABIR BİR YERE KADAR"

Karardan memnun olmadığını açık bir şekilde ortaya koyan Erdoğan, "Merkez Bankası defalarca enflasyonu herkes açıklamıştır ama enflasyon Merkez Bankası'nın açıkladığı gibi gerçekleşmemiştir. Bakıyorsunuz yıl sonunda revize ediyor. Madem biliyorsun bu işi... Faiz tutuyor da enflasyon neden tutmuyor. Son olarak Merkez Bankası sürekli gündeme getirilen faiz artırımını da oldukça yüksek bir oranla gerçekleştirdi. Hadi buyur bağımsızlık. Şu an sabır safham, bu sabır bir yere kadar." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan Merkez Bankası'na uyarı: Benim de sabrım var VİDEO

İNGİLİZ MEMNUN

Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararı İngiliz medyası tarafından da mercek altına alındı.

Karardan oldukça memnun olan İngilizler, "Merkez Bankası faiz oranını artırarak Erdoğan'a karşı geldiğini gösterdi" başlığını kullandı.

Haberin detaylarındaki ifadeler de İngilizlerin faiz kararından duyduğu memnuniyeti gösterdi.

"BAŞKA ŞANSLARI YOKTU"

Londra merkezli Bluebay Asset Management Şirketinden Ekonomist ve Yükselen Piyasalar Uzmanı Timothy Ash, “Kendilerine hayatta kalma ve bunun altından kalkma hususunda bir şans verdiler. (…) Bu durum, onlara bir şans veriyor. Bunu yapmaları gerekiyordu. Başka şansları yoktu.” dedi.