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İngilizler, Türkiye-Çin ilişkilerinden rahatsız

Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin ivme kazanmasıyla İngilizler algı haberlerini servis etmeye başladı.

Haber Merkezi | 05.09.2018 - 14:53..
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İngilizler, Türkiye-Çin ilişkilerinden rahatsız

Türkiye'nin politikalarına yön vermek isteyen Amerika, dolar kılıcını çekti.

Doların Türkiye'ye karşı şantaj aracı olarak kullanılmaya başlamasından sonra, Başkan Recep Tayyip Erdoğan milli parayla ticaretin önemine dikkat çekmeye başladı.

DOLAR YERİNE ÇİN YUANI

Bu kapsamda Türkiye ile Çin arasındaki ilişkiler geliştirildi.

Piyasada doların yerini Çin yuanı almaya başladı.

Öyle ki; Kapalıçarşı esnafı da firmaların yuana olan ilgisini fark ederek tercihler arasına Çin para birimini ekledi.

Yuanda birikim yapmaya başlayan esnaf, dolara olan ilginin günden güne azaldığını söylüyor.

İNGİLİZ HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Türkiye ile Çin arasında liderler düzeyinde ilişkilerin geliştiridiğini fark eden İngilizler ise anında algı haberlerini pompalamaya başladı.

BBC Türkçe, 1 milyon Uygur Türkü'nün toplama kamplarına gönderildiğini yazdı.

Her yıl servis edilen bu haberin hedefi belli: Türkiye-Çin ilişkileri...

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