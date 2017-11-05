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İngiltere başbakan yardımcısına 'porno' incelemesi

İngiltere Başbakan Yardımcısı Green’in parlamentoda kullandığı bilgisayarda "aşırı pornografik" içerik bulunduğu iddia edildi.

05.11.2017 - 17:46
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İngiltere Başbakan Yardımcısı Damian Green’in parlamentoda kullandığı bir dizüstü bilgisayarda "aşırı pornografik" içerik bulunduğu iddia edildi, İçişleri Bakanı Amber Rudd konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

İngiltere başbakan yardımcısına 'porno' incelemesi

Sunday Times gazetesinde yer alan habere göre, 2008 yılında hükümet içinden bilgi sızdırılması iddialarıyla ilgili bir soruşturma kapsamında yapılan incelemede, Green’in ofisindeki bir dizüstü bilgisayarda "aşırı" pornografik içerik bulundu.

Gazete haberini, Bob Quick adlı eski bir polis yetkilisine dayandırdı. 2008 yılında yapılan "sızıntı" soruşturmasında, Quick ile birlikte Scotland Yard’ın bugünkü müdürü Cressida Dick de rol almıştı.

Quick, "10 Numara" olarak bilinen Başbakanlık Ofisi'ne elinde kısmen okunabilen gizli nitelikteki terörle mücadele belgeleriyle girerken fotoğraflanmasının ardından, 2009’da görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

İngiltere başbakan yardımcısına 'porno' incelemesi

GREEN İDDİALARI YALANLADI

Sosyal medya hesabında yayımladığı mesajla iddiaları reddeden Green, "Bu haber bütünüyle gerçek dışı ve dayandırıldığı kaynak da lekeli ve güvenilmez." ifadesini kullandı.

Green, iddiaları gündeme getiren eski polis yetkilisini de kendisine karşı kişisel husumet beslemekle suçladı. Polisin parlamentoda yaptığı herhangi bir aramadan haberdar olmadığını söyleyen Green, söz konusu mekanda "kişisel" bir bilgisayarının bulunmadığını belirtti.

GREEN'İ İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR

Geçen hafta da Green’in Muhafazakar Partili bir aktiviste cinsel tacizde bulunduğu iddiası basında gündeme getirilmişti. İddialar üzerine bazı milletvekilleri Green’i istifaya çağırmıştı.

İçişleri Bakanı Amber Rudd da bugün BBC’ye verdiği röportajda Green ile ilgili iddialara yönelik inceleme başlatıldığını bildirdi. Rudd, Green'in bilgisayarında pornografik içerik bulunduğu yönündeki iddiaların da inceleme kapsamına alınacağını bildirdi.

FALLON HAKKINDA YENİ İDDİA

Öte yandan geçen hafta savunma bakanlığı görevinden istifa eden Michael Fallon’ın istifasının, bir kadın gazetecinin Başbakanlığa yaptığı şikayet üzerine gerçekleştiği iddia edildi.

Jane Merrick adlı gazetecinin şikayetinde, 2003 yılında bir öğle yemeğinde buluştuğu eski bakanın kendisini öpmeye çalıştığını bildirdiği öne sürüldü. Merrick, parlamentoda gerçekleştiğini öne sürdüğü olayla ilgili ayrıntıları bugün The Observer gazetesinde yayınlanan köşe yazısında açıkladı.

6 BAKANIN ADI, CİNSEL TACİZ İDDİALARINA KARIŞTI

Fallon, The Sun gazetesinin manşetine taşınan, kabinedeki 6 bakanın isminin karıştığı cinsel taciz iddialarına ilişkin haberin ardından geçen hafta istifa etmişti. Haberde, 15 yıl önce yaşanan olayda Fallon'un, katıldığı bir yemekte ellerini defalarca bir kadın radyo sunucusunun dizlerine koyduğunu itiraf ettiği belirtilmişti.

Fallon istifa dilekçesinde, "Son günlerde, benim daha önceden yaptığım davranışlar da dahil olmak üzere bazı milletvekilleri hakkında birkaç iddia öne sürüldü. Bunların birçoğu yanlış ancak geçmişte, temsil etmekten onur duyduğum Silahlı Kuvvetlerde talep ettiğimiz yüksek standartların altına düştüğümü kabul ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

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