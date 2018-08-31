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İngiltere Başbakanı May'in komik dansı

Brexit sonrası Afrika ile ticari ilişkileri geliştirmek isteyen İngiltere Başbakanı May, Afrika'da çeşitli ülkelere gezi düzenliyor.

Haber Merkezi | 31.08.2018 - 12:09..
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İngiltere Başbakanı May'in komik dansı

Avrupa ile bağlarını Brexit ile tamamen koparmaya hazırlanan İngiltere, yeni ticari ilişkiler geliştirmek için bir dizi planlar yapıyor.

İngiltere Başbakanı May'in komik dansı

TÖRENE DANSIYLA DAMGA VURDU

İngiltere Başbakanı May, bu kapsamda ilk gezisini Cape Town'a gerçekleştirdi. Güney Afrika Cumhuriyet'inde de bir okula ziyaret gerçekleştiren May, burada düzenlenen törende ilginç dansıyla da dikkat çekti.

İngiltere Başbakanı May'in komik dansı VİDEO

'MAYBOT' İŞBAŞINDA

Bilindiği üzere İngiltere Başbakanı May, 2017'de gerçekleşen Genel Seçimlerde gösterdiği soğuk tavır nedeniyle eleştirilmiş ve bir robota benzetilerek ‘Maybot' lakabını almıştı.

İngiltere Başbakanı May'in komik dansı

TİCARET İÇİN SEVİMLİ GÖRÜNMEYE ÇALIŞIYOR İDDİASI

May'in bu 'sevimli' davranışları bazı kişilerce eleştirilerek, "AB'ye kapısını kapatan İngiltere sömürgelerine şirin görünmeye çalışıyor." gibi tepkilere yol açtı.

Ayrıca ekonomik sıkıntılar yaşayan İngiltere'nin izlediği bu yolla sömürgelerine kendini hatırlattığı ve Güney Afrika’da 4 milyar sterlinlik yatırımdan bahsetmesi de yeni arayışının bir göstergesi olarak göze çarptı.

AFRİKA PAZARINA GENEL OLARAK ABD VE ÇİN HAKİM

Afrika pazarına genel olarak hakim olan ABD ve Çin'in buna ne tepki göstereceği ise henüz bilinmezken İngiltere'nin burada umduğunu bulup bulmayacağı ise zaman içerisinde netlik kazanacak.

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