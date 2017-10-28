İngiltere de Katalonya'nın bağımsızlığını tanımıyor

Dün Katalonya Özerk Yönetimi yaptığı açıklamayla bağımsızlığını ilan etmiş ve beraberinde de AB'den ve diğer ülkelerden tepki toplamıştı. İngiltere Hükümeti de dün konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

İNGİLTERE KATALONYA'NIN BAĞIMSIZLIĞINI KABUL ETMEYECEK

İngiltere Başbakanı May'in Sözcüsü, Katalonya'nın bağımsızlığını 'kabul etmediklerini ve etmeyeceklerini' belirtti.

"YASA DIŞI OYLAMA YAPILDI"

İngiltere Hükümetinin yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık, Katalonya Hükümeti tarafından tek taraflı olarak ilan edilen bağımsızlık ilanını kabul etmiyor ve etmeyecek. Bu; İspanya mahkemeleri tarafından yasa dışı ilan edilen bir oylama üzerine kurulmuştur. Birleşik Krallık olarak, hukukun üstünlüğünün korunmasını, İspanyol anayasasının saygı görmesini ve İspanya'nın birliğinin korunmasını istiyoruz." şeklinde ifadelere yer verdi.