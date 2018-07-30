İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan Çin gafı

İngiltere'de Boris Jonhson'dan boşalan koltuğu devralan Dışişleri yeni Bakanı Jeremy Hunt, görevine bir gaf ile başladı. İlk yurt dışı ziyaretini Çin'e gerçekleştiren Hunt, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile yaptığı görüşmeye sıcak bir başlangıç yapmak isterken pot kırdı.

"BENİM HANIM DA JAPON"

Hunt, Yi ile konuşurken Çinli olan eşini tanıtmak için Pekin temsilcisine "benim hanım da Japon" dedi. Masada soğuk rüzgarlar esmesine sebep olan bu diyaloğu hemen düzelterek eşinin Çinli olduğunu belirten Hunt, ilk resmi sınavından geçer not alamadı.

JAPONYA-ÇİN İLİŞKİLERİ

Asya'nın iki gücü olarak kabul edilen Çin ve Japonya birbirlerini pek de seven iki ülke konumunda değiller. Sanayi ve teknoloji alanındaki ekonomik rekabeti halen devam eden iki ülke, geçmişte de kanlı bıçaklı dönemlerden geçti. Öyle ki 1930 ve 40'lı yıllarda iki ülke birbirleriyle savaşa tutuşmuş ve savaş neticesinde ilişkiler halen yumuşama seviyesine ulaşamamış.