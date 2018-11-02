taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.47055
Euro
6.2543
Altın
1233.665
Borsa
93358.16
Gram Altın
217.085

İngiltere havalimanlarıda alkol satışına kısıtlama

İngiliz hükümeti havaalanlarında ve uçuşlarda sarhoş yolcuların sebep olduğu olayları önlemek için yeni bir düzenleme arayışında.

Haber Merkezi | 02.11.2018 - 10:50..
  1. Haberler
  2. Dünya

234

İngiltere İçişleri Bakanlığıhavaalanlarında hizmet veren bar ve pubların lisanslarının gözden geçirileceğini açıklandı. Buna göre havaalanlarında alkollü içki satan bar, restoran ve dükkanların İngiltere'deki genel alkol satış kurallarına tabi olması söz konusu.

Ülkede sabah 10'dan önce alkol satışı yapılması yasak.

SARHOŞ OLAYLARI ARTMAYA BAŞLADI

İçişleri Bakan yardımcısı Victoria Atkins konu hakkında "Çoğu İngiliz vatandaşı uçuşlarda sorumlu davranıyor, ancak herhangi kargaşa yaratıcı hareket ya da sarhoş davranış kabul edilemez. Bu hükümet, hava yolu yolcularının seyahat ortamının güvenli ve keyifli kalmasını sağlamayı taahhüt ediyor." açıklamasında bulundu.

Eylül ayında hava yolu sektörü, sarhoş yolcuların uçağın zorunlu inişine sebep olmaları halinde 80 bin sterline kadar para cezasıyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

HAPİS VE PARA CEZALARI

Uçuş sırasında sarhoş olan yolcular, 5 bin sterline kadar para cezasının yanı sıra havacılık kurallarını ihlal etmekten 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilirler.

Eylül ayında İbiza istikametli bir Ryanair seferinde sarhoş bir yolcunun yarattığı kargaşa nedeniyle uçak Manchester Havaalanı'na geri dönmek zorunda kalmış, sarhoş yolcu tutuklanmıştı.

İngiliz Unite sendikasının 4 bin kabin görevlisiyle yaptığı ankete göre, İngiltere merkezli hava yolu şirketleri personelinin yüzde 87'si, Birleşik Krallık havalimanlarında ya da bu havaalanlarından kalkan uçuşlarda sarhoş yolcu davranışına tanık oldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Apple'dan Türkiye açıklaması

Apple'dan Türkiye açıklaması

208
Tuğba Ekinci Ahmet Kural'a sahip çıktı

Tuğba Ekinci Ahmet Kural'a sahip çıktı

82
Kemal Kılıçdaroğlu'na neden istifa etmiyorsunuz sorusu

Kemal Kılıçdaroğlu'na neden istifa etmiyorsunuz sorusu

248
Tek tip askerlik modeli geliyor

Tek tip askerlik modeli geliyor

102
Ümraniye'de yol çöktü: 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Ümraniye'de yol çöktü: 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

56
Yıldız Tilbe fularla dans etti

Yıldız Tilbe fularla dans etti

61
Kim Kardashian da melek oldu

Kim Kardashian da melek oldu

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM