İngiltere havalimanlarıda alkol satışına kısıtlama

İngiltere İçişleri Bakanlığıhavaalanlarında hizmet veren bar ve pubların lisanslarının gözden geçirileceğini açıklandı. Buna göre havaalanlarında alkollü içki satan bar, restoran ve dükkanların İngiltere 'deki genel alkol satış kurallarına tabi olması söz konusu.

İçişleri Bakan yardımcısı Victoria Atkins konu hakkında "Çoğu İngiliz vatandaşı uçuşlarda sorumlu davranıyor, ancak herhangi kargaşa yaratıcı hareket ya da sarhoş davranış kabul edilemez. Bu hükümet, hava yolu yolcularının seyahat ortamının güvenli ve keyifli kalmasını sağlamayı taahhüt ediyor." açıklamasında bulundu.

Eylül ayında hava yolu sektörü, sarhoş yolcuların uçağın zorunlu inişine sebep olmaları halinde 80 bin sterline kadar para cezasıyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

HAPİS VE PARA CEZALARI

Uçuş sırasında sarhoş olan yolcular, 5 bin sterline kadar para cezasının yanı sıra havacılık kurallarını ihlal etmekten 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilirler.

Eylül ayında İbiza istikametli bir Ryanair seferinde sarhoş bir yolcunun yarattığı kargaşa nedeniyle uçak Manchester Havaalanı'na geri dönmek zorunda kalmış, sarhoş yolcu tutuklanmıştı.

İngiliz Unite sendikasının 4 bin kabin görevlisiyle yaptığı ankete göre, İngiltere merkezli hava yolu şirketleri personelinin yüzde 87'si, Birleşik Krallık havalimanlarında ya da bu havaalanlarından kalkan uçuşlarda sarhoş yolcu davranışına tanık oldu.