İngiltere idam cezasını tartışıyor

Suriye'de yakalanan iki İngiliz IŞİD üyesinin İngiltere'de idam edilmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

"Brexit'in ardından IŞİD'lilere gereken cezayı, yani idam cezasını verebiliriz." başlığıyla The Telegraph'ta Richard Kemp imzasıyla yayınlanan yazıda, şu anda İngiliz hükümetinin ölüm cezası veremediği ancak Brexit'in ardından yasal düzenlemeler yaparak bu yasayı getirebileceği ifade edildi.

Ancak insan hakları örgütlerinin, bu yasanın çıkmaması için zorluklar yaratacağı, yine de bunun hükümetin elinde olan bir seçenek olduğu anlatıldı.

İNGİLİZLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Yazıda, IŞİD'lilerin hak ettikleri adaletin bu olduğu anlatılırken, okuyucular bu düşünce karşısında ikiye bölündü.

Bunun doğru bir seçenek olacağını söyleyenlerle, idam cezasının "Barbarca" olduğunu söyleyenler tartışmaya başladı.