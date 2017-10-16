İngiltere Ophelia kasırgasını bekliyor

İrlanda'da hava şartlarından dolayı ani bir kararla okullar ve bazı üniversiteler kapatıldı. Öğrenciler bugün okula kasırga alarmı verildiği için gidemeyecek.

KASIRGA SALI GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

İngiltere ve İrlanda meteoroloji servisleri, akşam üzeri başlayacak kasırganın salı gününe kadar devam edeceğini ve kıyı şehirlerinde hayati tehlikeye yol açabileceğini belirtti.

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer, fırtınada kopabilecek parçalara ve sahillerde oluşabilecek dev dalgalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İRLANDA SAVUNMA GÜÇLERİNİ KIRMIZI BÖLGELERE GÖNDERDİ

İrlanda’nın ulusal havayolu şirketi Aer Lingus (EL), bazı uçuşlarını iptal ederken İrlanda Savunma Bakanı Taoiseach Leo Varadkar da kırmızı uyarı bölgelerine savunma güçleri gönderdiklerini ifade etti.