İngiltere Suudilerle ilişkileri güçlendirmek istiyor

İngiltere Başbakanı Theresa May, Suudi Arabistan'ın ülkesi için önemli bir ticaret ve güvenlik ortağı olduğunu söyledi.

"SUUDİLERLE İŞ BİRLİĞİMİZ..."

Ortadoğu turu kapsamında Suudi Arabistan'a bugün yapacağı ziyaret öncesinde İngiliz basınına konuşan May, "Aramızdaki çok önemli ilişkileri konuşacağız. Bu hem ticaret hem de güvenlik bakımından önemli bir bağ. Suudilerle iş birliğimiz İngiltere'de pek çok hayat kurtarmıştır." diye konuştu.

Suudi Arabistan temaslarında insan hakları konularını da gündeme getireceğini belirten May, bunun da bu ülkeyle mevcut iyi ilişkiler sayesinde mümkün olduğunu kaydetti.

DIŞ POLİTİKA

Dış politika yaklaşımının ne olduğuyla ilgili bir soru üzerine May, bütün dünya çapında iyi ilişkilere sahip olmanın İngiltere'nin çıkarına olduğunu ifade ederek kendisinin de bunu yapmaya çalıştığını söyledi.

İNGİLTERE'NİN ÇIKARLARI

"Bütün dünyayla ticaret yapmamıza izin veren iyi ilişkiler içinde olmamız İngiltere'nin çıkarınadır. Bu, ülkemize istihdam ve refah getirir." diyen May, "Güvenliğimizi korumak için dünya çapında iş birliği yapmamız da çıkarımıza. Ve evet, İngiliz olarak bizi şekillendiren değerleri dünya çapında tanıtmak da ulusal çıkarımızadır." ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN'A SİLAH SATIŞI

İngiliz hükümeti, iç kamuoyunda insan hakları örgütleri ve muhalefet partileri tarafından Suudi Arabistan'a bu ülkenin Yemen'deki operasyonlarında sağladığı askeri danışmanlık ve silah satışı nedeniyle eleştiriliyor.