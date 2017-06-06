İngiltere'de 130 imam cenaze namazı kıldırmayı reddetti

Buzzfeed'in haberine göre, İngiltere ve diğer Batı ülkelerinde çalışan 130'dan fazla imam ve din adamı, mensup oldukları dinin ismine 'leke süren' Londra ve Manchester saldırılarının failleri için cenaze namazı kıldırmayı reddedeceklerini ifade etti. Ayrıca diğer Müslüman din adamlarını da 'Bu insanlara böyle bir imtiyazı tanımamaya' davet ettiklerini açıkladı.

'BU DERİNDEN KINANMASI GEREKEN EYLEMLER NE MEŞRU NE DE SEMPATİMİZE SAHİP'

Aralarında Cambridge Üniversitesi'nden Timothy Winter, Beacon Enstitüsü yöneticisi Şeyha Selina Begüm Ali ve Leeds Camii İmamı Kari Asım'ın da olduğu din görevlileri bir mektup yayınlayarak yaptığı açıklamada, bu eylemleri 'soğukkanlı cinayetler' olarak nitelendirdi ve İngiltere'de 'dini meşruiyet kazanmaya çalışan katiller tarafından bir terör saldırısı düzenlendiği için derinden incindiklerini' ifade etti. "Bu derinden kınanması gereken eylemler ne meşru ne de bizim sempatimize sahip" dedikten sonra saldırganların cenaze namazını kıldırmayı reddettiklerini açıkladılar. İmamlar, "Bunun sebebi bu tür bağışlanması mümkün olmayan eylemlerin İslam'ın yüksek öğretileriyle tamamıyla çatışmasıdır." dedi. Aralarında hem Sünni hem Şii imamların bulunduğu grubun çağrısı daha önce benzeri yaşanmamış bir tepki olarak görülüyor. Mektupta "Bu alçak katiller toplumumuzu bölmek ve korku aşılamaya çalışıyor. Onların başarısız olmasını sağlayacağız. Herkesin birleşmesini istiyoruz, tek bir toplumuz." ifadeleri kullanıldı.

'ÖFKEMİZİN BOYUTU ÖYLE BÜYÜK Kİ…'

Mektup 500 İslami kurumun şemsiye örgütü olan Britanya Müslüman Konseyi'nin basın toplantısından bir gün sonra yayınlandı. Konsey temsilcisi de "Öfkemizin boyutu öyle çok ki, çeşitli İslami geleneklere mensup birçok imam bu şahıslar için İslami kurallara uygun bir defin işlemi yapılmaması gerektiğini söylüyor" şeklinde konuşmuştu. İngiltere'de Müslüman liderler geçen yıllarda da saldırıların ardından benzer açıklamalar yapmıştı.