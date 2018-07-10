taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.726
USD
4,7185
EURO
5,5241
ALTIN
189,55
PETR
79,0000

İngiltere'de büyüme mayısta hızlandı

İngiltere'de ekonomi nisan ayında bazda yüzde 0,2, mayıs ayında ise aylık bazda yüzde 0,3 büyüdü.

AA | 10.07.2018 - 15:58..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

af

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada ilk kez Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesine ilişkin verilerinin aylık bazda paylaşılmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada, İngiltere ekonomisinin nisan ayında aylık bazda yüzde 0,2, mayıs ayında ise aylık bazda yüzde 0,3 büyüme kaydettiği ifade edildi. ONS açıklamasında ülkede mart, nisan, mayıs aylarını kapsayan üç aylık dönemde ise GSYH büyümesinin ise ortalama yüzde 0,2 olduğu belirtildi.

İngiltere’de bahar aylarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin perakende satışları desteklediği kaydedilen açıklamada, 19 Mayıs tarihinde gerçekleşen Prens Harry ve Meghan Markle’ın düğününün de ülke ekonomisinin büyümesine katkıda bulunduğu kaydedildi. Geçtiğimiz hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, İngiltere ekonomisinin performansına olan inancının kuvvetli olduğunu söylemişti.

"YEREL FİYAT BASKISI ARTIYOR"

İngiltere’de hane halkı harcamalarının yeniden yükselişe geçtiğini belirten Carney, “Toplamda, son yerel veriler ekonominin büyük oranda mayıs ayında yayımlanan enflasyon raporundaki tahminlerle uyumlu olduğunu gösteriyor. Talep, arz oranının biraz üzerinde seyrederken, yerel fiyat baskısı artıyor.“ ifadelerini kullanmıştı.

Uzmanlar İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney’nin ekonomik büyüme görünümüne ilişkin son açıklamalarının ardından bankanın ağustos ayında olası bir faiz artırım karar alabileceğini düşünüyor.

İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) üyelerinden bankanın başekonomisti Andy Haldane dahil üç üye, geçen ay yapılan toplantıda bankanın para politikası faizini artırması yönünde oy kullanmıştı. Diğer altı üye ise bankanın para politikası faizinin yüzde 0,5 seviyesinde tutulması yönünde oy kullanmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ziya Selçuk'un eğitim ve öğretmen konusundaki yaklaşımı

Ziya Selçuk'un eğitim ve öğretmen konusundaki yaklaşımı

161
Yeni kabinede yer almayan isimler

Yeni kabinede yer almayan isimler

107
Akar kabinenin açıklanması sırasında hazır ola geçti

Akar kabinenin açıklanması sırasında hazır ola geçti

226
Orgeneral Ümit Dündar kimdir

Orgeneral Ümit Dündar kimdir

91
Yeni sistemin 3 KHK'sı

Yeni sistemin 3 KHK'sı

32
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den ilk açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den ilk açıklama

70
Hulusi Akar, yapımına katkıda bulunduğu camiyi açacak

Hulusi Akar, yapımına katkıda bulunduğu camiyi açacak

158
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM