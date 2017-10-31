İngiltere'de cinsel taciz rezaleti

Batı taciz-tecavüz haberleri ile çalkalanıyor, her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor. ABD'de ünlü yapımcı Westminster'ın çalıştığı oyuncuları taciz ettiği iddialarının ardıdnan İngilterede de 40 vekil ve bakanın taciz olaylarına karıştığı haberi parlamentoyu karıştırmış, konu İngiltere'nin gündemine oturmuştu.





SAVUNMA BAKANINDAN İTİRAF

Taciz suçlamalarına karşı karşıya kalan bakan ve milletvekillerinin isimleri günden güne ortaya çıkarkan Kabinenin önemli isimlerinden Savunma Bakanı Michael Fallon'dan cinsel taciz itirafı geldi.





İngiltere Savunma Bakanı Sir Michael Fallon 15 yıl önce bir akşam yemeğinde radyo spikeri Julia Hartley-Brewer'ın dizini ellediğini itiraf etti. Bakan Fallon davranışı nedeniyle o dönem radyocu Hartley-Brewer'dan özür dilediğini de belirtti.

BREWER'DAN AÇIKLAMA

Fallon'un açıklaması sonrası Twitter'da yeniden açıklama yapan Hartley-Brewer olay anında Fallon'a "bunu bir daha yaparsa suratına yumruk atacağını" söylediğini aktardı. Olayın ardından arkadaş kaldıklarını da vurgulayan Hartley-Brewer "Ben bir kurban değilim ve şu anda Westminster'da bir cadı avına dönüştüğünü düşündüğüm olayın bir parçası olmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

talkRADIO'da sunucu olan Hartley-Brewer daha önce olay hakkında isim vermeyerek açıklama yapmış, yaşananları "biraz eğelenceli" bulduğunu belirterek o dönem bu nedenle Fallon'un ismini açıklamadığını da vurguladı.



