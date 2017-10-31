taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.369
USD
3,7814
EURO
4,3997
ALTIN
155,07
PETR
60,5100

İngiltere'de cinsel taciz rezaleti

İngiltere parlamentosu aralarında bakanların da olduğu yaklaşık 40 kişi cinsel taciz iddiaları ile suçlanıyor.

31.10.2017 - 13:17
  1. Haberler
  2. Dünya

123123

Batı taciz-tecavüz haberleri ile çalkalanıyor, her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor. ABD'de ünlü yapımcı Westminster'ın çalıştığı oyuncuları taciz ettiği iddialarının ardıdnan İngilterede de 40 vekil ve bakanın taciz olaylarına karıştığı haberi parlamentoyu karıştırmış, konu İngiltere'nin gündemine oturmuştu.

İngiltere'de cinsel taciz rezaleti

SAVUNMA BAKANINDAN İTİRAF

Taciz suçlamalarına karşı karşıya kalan bakan ve milletvekillerinin isimleri günden güne ortaya çıkarkan Kabinenin önemli isimlerinden Savunma Bakanı Michael Fallon'dan cinsel taciz itirafı geldi.

İngiltere'de cinsel taciz rezaleti

İngiltere Savunma Bakanı Sir Michael Fallon 15 yıl önce bir akşam yemeğinde radyo spikeri Julia Hartley-Brewer'ın dizini ellediğini itiraf etti. Bakan Fallon davranışı nedeniyle  o dönem radyocu Hartley-Brewer'dan özür dilediğini de belirtti.İngiltere'de cinsel taciz rezaleti

BREWER'DAN AÇIKLAMA

Fallon'un açıklaması sonrası Twitter'da yeniden açıklama yapan Hartley-Brewer olay anında Fallon'a "bunu bir daha yaparsa suratına yumruk atacağını" söylediğini aktardı. Olayın ardından arkadaş kaldıklarını da vurgulayan Hartley-Brewer "Ben bir kurban değilim ve şu anda Westminster'da bir cadı avına dönüştüğünü düşündüğüm olayın bir parçası olmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de cinsel taciz rezaleti

talkRADIO'da sunucu olan Hartley-Brewer daha önce olay hakkında isim vermeyerek açıklama yapmış, yaşananları "biraz eğelenceli" bulduğunu belirterek o dönem bu nedenle Fallon'un ismini açıklamadığını da vurguladı.

 

 



İlginizi Çekebilir
Rusya, Suriye halkları kongresine Kürtleri de davet etti
Rusya, Suriye Halkları Kongresi'ne Kürtleri de davet etti.
Kocasını öldürmek için zehirli süt hazırladı, 13 kişi öldü
Pakistanlı bir kadının kocasını zehirlemek için hazırladığı süt aile faciasına sebep oldu.
Batan Air Berlin hatırası
İflas eden Almanya'nın en büyük ikinci havayolu şirketi Air Berlin'in çalışanları hatıra fotoğrafı çektirdi.
ABD Irak ve IKBY'yi işbirliğine çağırdı
ABD Mesut Barzani'nin istifa açıklamasının ardından, Irak ve IKBY'yi anlaşmazlıkları çözme hususunda işbirliğine çağırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FOX TV'nin sahip çıktığı Ercan Gün'den 2 ayrı bylock çıktı

FOX TV'nin sahip çıktığı Ercan Gün'den 2 ayrı bylock çıktı

87
Optimar'ın anketinde İYİ Parti'nin oy oranı

Optimar'ın anketinde İYİ Parti'nin oy oranı

349
Halil İbrahim sınır kapısı Irak yönetimine teslim edildi

Halil İbrahim sınır kapısı Irak yönetimine teslim edildi

48
CHP'li vekil canlı yayında yanlış bilgi kurbanı oldu

CHP'li vekil canlı yayında yanlış bilgi kurbanı oldu

95
Çürük raporunda rekor

Çürük raporunda rekor

111
Amerikalı bakanlardan sınırsız savaş yetkisi talebi

Amerikalı bakanlardan sınırsız savaş yetkisi talebi

86
Sumudica: Valbuena çıkmasaydı Fenerbahçe kazanırdı

Sumudica: Valbuena çıkmasaydı Fenerbahçe kazanırdı

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM