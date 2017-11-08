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İngiltere'de göstericiler ABD bayrağını yaktı

'Million Mask Yürüyüşü' sırasında protesto yapan göstericiler, ABD bayrağını yakarak Trump'a tepki gösterdi.

08.11.2017 - 12:22
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Dört senedir hacker grubu 'Anonymous' tarafından düzenlenen 'Million Mask Yürüyüşü', bu sene de ilginç olaylara sahne oldu.

İngiltere'de göstericiler ABD bayrağını yaktı

ABD BAYRAĞINI YAKTILAR

Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda yapılan gösteriye katılan binlerce kişi, ABD'yi ve Trump'ı protesto etti.

Gösteriler kapsamında ABD bayrağını yakan protestocular, sloganlar attı.

İngiltere'de göstericiler ABD bayrağını yaktı VİDEO

İngiltere'de göstericiler ABD bayrağını yaktı

33 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisler göstericilere engel olmak isterken arbede yaşandı. Olay sonrası 33 kişi kamu malına zarar verme, kamu düzenini bozma ve yol kapama gibi suçlardan gözaltına alındı.

İngiltere'de göstericiler ABD bayrağını yaktı

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