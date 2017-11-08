Dört senedir hacker grubu 'Anonymous' tarafından düzenlenen 'Million Mask Yürüyüşü', bu sene de ilginç olaylara sahne oldu.

ABD BAYRAĞINI YAKTILAR

Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda yapılan gösteriye katılan binlerce kişi, ABD'yi ve Trump'ı protesto etti.

Gösteriler kapsamında ABD bayrağını yakan protestocular, sloganlar attı.

İngiltere'de göstericiler ABD bayrağını yaktı VİDEO

33 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisler göstericilere engel olmak isterken arbede yaşandı. Olay sonrası 33 kişi kamu malına zarar verme, kamu düzenini bozma ve yol kapama gibi suçlardan gözaltına alındı.