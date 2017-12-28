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İngiltere'de kar kaosu

İngiltere'de birkaç gündür devam eden kar yağışı, ülke genelinde yaşamı felç etti. Uçuşların iptal olmasına neden olan olumsuz hava koşulları, otoyollarda kazalara sebebiyet verdi.

Haber Merkezi | 28.12.2017 - 14:29..
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İngiltere'de etkisini gösteren kış koşulları, hayatı adeta felç etti. Günlerdir devam eden kar yağışı ülkeyi beyaza boyarken, havalimanlarında uçuşlar iptal edildi, otoyollarda ağır kazalar meydana geldi.

İngiltere'de kar kaosu

İngiltere'de kar yağışı kaosa neden oldu - VİDEO

İngiltere'de kar kaosu

İngiltere'de kar kaosu GALERİ

BAŞKENT LONDRA DONUYOR

Olumsuz hava koşullarının en yoğun yaşandığı bölge, Londra oldu. Başkent'te termometreler eksi 10 dereceyi gösterirken, yağan kar, zeminde buz kütleleri oluşturdu.

İngiltere'de kar kaosu

Londra'da da hava koşullarının etkisini en çok gösterdiği yer ise Stansted Havaalanı oldu. Gece saatlerinde havalimanını kaplayan kar kütlesi ile baş edemeyen havalimanı yönetimi, çok sayıda uçuşu iptal etti.

İngiltere'de kar kaosu

Gece, uçuşları iptal olan yolcular, havalimanındaki uçuş şirketi ofislerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kriz yönetimi sağlanamadığı için havaalanında kaos ortamı meydana geldi. İlk saatlerde uçuşu iptal edilen yolcuların sayısının 300 olduğu belirtildi. İptal edilen toplam uçuş sayısının ise en az 62 olduğu açıklandı.

İngiltere'de kar kaosu

ÇALIŞMALAR YETERSİZ

Kar küreme ekiplerinin havalimanına gelmesi ile zemindeki kar temizlenerek ulaşım sağlanmaya çalışıldı. Ancak her geçen saat artan yağış daha da hızlanınca tüm çalışmalar yetersiz kaldı.

İngiltere'de kar kaosu

Pistte kalkış için bekleyen uçaklar önce saatlerce rötar yaptı, ardından içindeki yolcular uçaktan indirilerek uçuşlar iptal edildi. Havalimanı, uçuş trafiğine kapatıldı. Londra'nın göbeğinde yaşanan bu olaylar silsilesi, görenlere Avrupa'nın göbeğinde olduklarını unutturdu.

İngiltere'de kar kaosu

KARADA FELAKET

Kar yağışı yalnızca hava trafiğini vurmadı. Londra'nın İngiltere'nin diğer bölgelerine açılan yollare, otobanlar da kara teslim oldu. Her an çalışma halinde olan tuzlama, solüsyonlama ve kar küreme araçları, yağışın şiddetine yetişemeyince felaketler peş peşe geldi, kazalar yaşandı.

İngiltere'de kar kaosu

Kazalar otoyolların her yerinde meydana geldi. Otobanda yavaş yavaş seyreden araçlar, kamyonlar yol kenarlarında yan yatan, kaza yapan ve paramparça olan araçları gördüler.

İngiltere'de kar kaosu

UZMANLARDAN UYARI

İki gündür devam eden bu aralıksız yağış İngiltere'de hayatı durma noktasına getirirken, uzmanlar İngiltere’dekilere uyarılarda bulundu. Hava sıcaklıklarının giderek düşeceğini belirtilirken, gün içerisinde eksi 15 derecelere ulaşılabileceği, gerekli olmadığı taktirde ne araçla ne de yayan olarak dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

İngiltere'de kar kaosu

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