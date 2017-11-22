İngiltere'de yılbaşı hazırlıkları erken başladı

İngiliz karı koca, 3 hafta boyunca her gün 4 saat çalışarak evlerini süslediler. Çeşit çeşit ışıklı süslemeler kullanarak evlerinin ön cephesini tamamen ışıklandıran çift bahçeyi de ihmal etmemiş.





MASALLARDAN ÇIKMIŞ GİBİ

Küçük çocuklarını mutlu etmek için harekete geçen 26 yaşındaki Dayna Slater ve 28 yaşındaki Paul Liptrot mağazada çalışıyor. Son 3 haftada kalan zamanlarını evi süslemeye ayırmışlar. Ziyaretçilerin masalsı bulduğu evi hazırlamak için çok yorulduğunu belirten çift, çocukların çok mutlu olduğunu ve yorgunluğun bu mutluluğu görmeye değdiğini söyledi.



