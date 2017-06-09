İngiltere'deki seçimin kaybedeni Theresa May

Birleşik Krallık’ta dün yapılan genel seçimden oylarını ve milletvekili sayısını artırarak çıkan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de, Başbakan Theresa May’i istifaya çağırarak, “Güçlü ve istikrarlı hükümet vadediyordu. Bu sabah güçlü ve istikrarlı bir hükümet var gibi görünmüyor. Bu seçimin kaybedeni Muhafazakar Parti. Ortaya attıkları argümanlar kaybetti. Bence değişikliğe ihtiyacımız var.” sözleriyle May'i istifaya davet etti.

17 KOLTUK KAYBETTİ

Theresa May ise erken seçim kararıyla koltuk sayısını yükseltmeyi planlarken, seçimin ardından 17 koltuktan oldu ve Corbyn'in İşçi Partisi 34 yeni koltuk kazandı.

İngilizler seçimin kaybedeni Theresa May'i sosyal medyada ti'ye aldı.