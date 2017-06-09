taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.978
USD
3,5217
EURO
3,9531
ALTIN
144,86
PETR
47,8800

İngiltere'deki seçimlerden ilk sonuçlar

İnigltere'de sandık çıkış anketlerine göre iktidar partisi tek başına hükümet kuracak 326 milletvekiline ulaşamıyor.

09.06.2017 - 00:08
  1. Haberler
  2. Dünya
İngiltere'deki seçimlerden ilk sonuçlar

İngiltere'deki seçimlerden ilk sonuçlar

Birleşik Krallık'ta bugün yapılan erken genel seçimlerin sandık çıkış anketlerine göre, Başbakan Theresa May'in Muhafazakar Partisi, Avam Kamarası'nda 17 sandalye kaybettiği gibi, tek başına iktidarı da yitirebilir.

İngiltere'de sandık çıkış anketlerinden alınan verilere göre May'in Muhafazakar Partisi 17 sandalye kaybederek 314 sandalye elde ediyor.

Corbyn'in İşçi Partisi 34 yeni sandalye elde ederek 266 sandalyeye yükseliyor. SNP (İskoç Ulusal Partisi) 34 sandalye elde ederken, Liberal Demokrat Parti ise 6 yeni sandalye kazanarak 14 milletvekiline ulaşıyor.

12 VEKİLE DAHA İHTİYACI VAR

Bu sonuçlar doğrultusunda Theresa May'in muhafazakar partisi tek başına iktidarı kaybedebilir. Anket sonuçlarındaki rakamlara göre, Muhafazakarların mecliste çoğunluğu sağlayabilmesi için 12 vekile daha ihtiyacı var.

650 sandalyeli Avam Kamarası'nda, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin 330 sandalyesi bulunuyor. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin 229, İskoç Ulusal Partisi'nin 54, Liberal Demokrat Parti'nin ise 9 milletvekili mevcut.

İlginizi Çekebilir
AB askeri merkez kuruyor
Avrupa Birliği Konseyi, birliğin askeri faaliyet ve harekatlarının planlama ve yönetimini düzenleyecek merkez kurulmasını onayladı.
ABD: Rejim İHA'sını vurduk
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü koalisyon güçlerine ateş açan bir İHA'yı düşürdüklerini açıkladı.
Katar Emiri Beyaz Saray'a gitmeyecek
Körfez'deki çözüm için Trump'ın Beyaz Saray'a çağırdığı Katar Emiri, daveti geri çevirdi.
Lübnan'da Suriyeli kadın hastaneye alınmadı
Parası olmadığı için hastaneye kabul edilmeyen Suriyeli kadın, kapıda doğum yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
15 Temmuz Köprüsü'nde serbest geçiş başladı

15 Temmuz Köprüsü'nde serbest geçiş başladı

1
İngiltere'deki seçimlerden ilk sonuçlar

İngiltere'deki seçimlerden ilk sonuçlar

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM