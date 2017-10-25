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İngiltere'den Rusya'ya Suriye eleştirisi

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Rusya'nın, Suriye'de kimyasal silah kullanımına dair tasarıyı vetosuna tepki gösterdi.

25.10.2017 - 04:56
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Johnson, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) oylanan ve Rusya'nın veto ettiği tasarıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HAYAL KIRIKLIĞI"

Rusya'nın veto kararına tepki gösteren Johnson, "Tarafsız ve bağımsız olan JIM'in görev süresinin yenilenmemesinden dolayı hayal kırıklığına uğradık." dedi.

İngiltere'den Rusya'ya Suriye eleştirisi

3 AYRI KİMYASAL SALDIRI RAPORU

Johnson, geçen yıl söz konusu komitenin Suriye rejiminin kendi halkına karşı en az üç defa kimyasal silah kullandığını tespit ettiğini anımsatarak, JIM'in, nisan ayında Han Şeyhun'da yaşanan saldırı da dahil iki ayrı olayda kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin raporunu 26 Ekim'de BMGK'ye sunacağını belirtti.

"ESAD REJİMİNİ VE DEAŞ'I KURTARIYORLAR"

Rusya'nın vetosu sebebiyle komitenin Suriye'de kimyasal silahların kullanımında kimin sorumlu olduğunu araştırmak üzere artık çalışmalarda bulunamayacağını hatırlatan Johnson, şunları kaydetti:

"Veto, Suriye rejiminin gizleyecek birşeyleri olduğu anlamına geliyor ve hem Esed güçlerinin hem de DEAŞ'ın bu iğrenç suçlardan kurtulmaları riskini barındırıyor. Derin bir hayal kırıklığı yaşıyor olsak da Birleşik Krallık, mağdurlar için adalet aramak ve başka yerlerde de kimyasal silah kullanımını önlemek için uluslararası ortaklarıyla çalışmalarını Rusya'nın eylemlerinin durdurmasına izin vermeyecek."

SURİYE'DE KİMASAL SİLAHLI SALDIRILAR

Söz konusu tasarı 11 ülkenin desteğini almasına rağmen daimi üye Rusya'nın vetosu nedeniyle kabul edilmemişti. BM misyonu JIM, Suriye'de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla 2015 yılında oluşturulmuştu. Misyon, BMGK tarafından incelenmesi istenen kimyasal silah saldırılarını soruşturmuş ve üç olayda Suriye rejiminin, bir olayda ise terör örgütü DEAŞ'ın kimyasal silah kullandığını tespit etmişti.

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