İngiltere'nin azılı suçlusu boşanıyor

İspanya Tenerife'ye tatile giden oyuncu Paula Williamson, iki erkekle yakınlaştı. Görüntülerin İngiltere'de basına yansıması üzerine 1974'den beri cezaevinde olan Charles Bronson, boşanma kararı aldı.





WİLLİAMSON: APTALCA BİR HATA YAPTIM

Bronson, Paula Williamson'a cep telefonundan yaptığı görüntülü konuşma aracılığıyla evlenme teklif etmişti.

Paula Williamson ise, The Sun gazetesine, "Gerçekten mahvoldum, gözyaşlarımı durduramıyorum. Aptalca bir hata yaptım. Şimdi sevdiğim her şeyi kaybettim" dedi.

44 YILDA SADECE 131 GÜN DIŞARIDAYDI

1974 yılından bu yana İngiliz hapishanelerinin en ünlü konuğu haline gelen suç örgütü lideri Bronson, cezaeviyle 19 yaşında tanıştı. Hapishanede kaldığı süre içinde durmadan gardiyanlara saldıran ve şiddet uygulayan Bronson'ın cezası bu yüzden ömür boyu hapse çevrildi.

Azılı suçlu, 1974 yılından bu yana yalnızca 131 günü dışarıda özgür bir insan olarak geçirdi.

Hapishanede sürekli spor yapan Bronson, fitness ve güç konusunda altı dünya rekoruna sahip. Ayrıca Bronson'ın demir parmaklıkları çıplak eliyle bükebilecek kadar güçlü olduğu da biliniyor.



