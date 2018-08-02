İnşaat alanında yeni tarihi eserler bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde Kızılmurat Mahallesi'ndeki arsada yapılan inşaat temel kazısında tarihsel buluntulara rastlanması üzerine durumun aktarıldığı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından arsanın diğer taraflarında da kazı çalışması başlatılmasına karar verdi.

ARİSTOKLARA AİT VİLLA KALINTILARI

Müze müdürlüğü yetkililerince alanın diğer bölgelerinde bir süredir yapılan kazılarda Geç Roma dönemine ait zemin döşemeleri ve tarihi buluntulara rastladı.

Kazıda ortaya çıkan tarihi eserlerin Aristokratların kullandığı villanın kalıntıları olabileceğinin tahmin edildiği öğrenildi.