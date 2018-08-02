taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.789
USD
5,0566
EURO
5,8873
ALTIN
197,92
PETR
72,1800

İnşaat alanında yeni tarihi eserler bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde temel kazısında tarihi eserler bulunan inşaat alanında yapılan yeni kazılarda Geç Roma dönemine ait zemin döşemeleri ve tarihi buluntulara rastlandı.

AA | 02.08.2018 - 17:03..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Mersin'in Tarsus ilçesinde Kızılmurat Mahallesi'ndeki arsada yapılan inşaat temel kazısında tarihsel buluntulara rastlanması üzerine durumun aktarıldığı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından arsanın diğer taraflarında da kazı çalışması başlatılmasına karar verdi.

ARİSTOKLARA AİT VİLLA KALINTILARI

Müze müdürlüğü yetkililerince alanın diğer bölgelerinde bir süredir yapılan kazılarda Geç Roma dönemine ait zemin döşemeleri ve tarihi buluntulara rastladı.

Kazıda ortaya çıkan tarihi eserlerin Aristokratların kullandığı villanın kalıntıları olabileceğinin tahmin edildiği öğrenildi.

İnşaat alanında yeni tarihi eserler bulundu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sibel Kekilli: Türk olduğum için daha az rol alıyorum

Sibel Kekilli: Türk olduğum için daha az rol alıyorum

293
Süleyman Soylu: ABD'deki tek malımız FETÖ'dür

Süleyman Soylu: ABD'deki tek malımız FETÖ'dür

428
ABD Senatosu'ndan F-35 için yaptırım kararı çıktı

ABD Senatosu'ndan F-35 için yaptırım kararı çıktı

343
Nedim Şener ABD'nin yaptırım kararını değerlendirdi

Nedim Şener ABD'nin yaptırım kararını değerlendirdi

59
Eşiyle ilişki yaşayan patronunu vurdu

Eşiyle ilişki yaşayan patronunu vurdu

91
CHP'de imza krizi çözüldü

CHP'de imza krizi çözüldü

77
Rize'de yollar göle döndü

Rize'de yollar göle döndü

105
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM