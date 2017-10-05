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İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

Dünyaya yayılmaya başlayan ve bonzaiden çok daha tehlikeli olduğu tahmin edilen "Flakka" adlı yeni uyuşturucu, dehşet saçıyor.

05.10.2017 - 04:36
  1. Haberler
  2. Dünya

Türkiye’de bonzai, özellikle gençleri tehdit ederken, dünyanın birçok bölgesinden “flakka” adlı yeni bir sentetik uyuşturucu da ne yazık ki iradesi zayıf insanları etkisi altına almaya başladı.

YENİ ZEHRİN ADI "FLAKKA EFEKTİ"

Rusya menşeili olan bu uyuşturucunun ilk olarak Amerika’da ortaya çıktığı belirtildi. Son olarak Brezilya’da da bu hapı kullananların birer zombi gibi davrandığı ve yamyam özellikleri gösterdiği tespit edildi.

İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

KULLANANLAR ZOMBİ GİBİ HAREKET EDİYOR

Sentetik bir uyuşturucu olan bu maddeyi kullanan insanlar, filmlerde gördüğümüz gibi adeta yaşayan ölülere dönüşüyorlar. Uyuşturucu maddenin etkisiyle etrafta bulunan kişilere saldrımaya başlayan insanlar, çevrelerine korku salıyorlar. Flakka Efekti adı verilen uyuşturucu son birkaç yıldır ABD’de oldukça yaygınlaştı.

İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

ÖLÜM, KALICI BEYİN HASARI VE AŞIRI SALDIRGANLIK

Bilimsel adı alpha-pyrrolidinopentiophenone olan ve bonzai gibi ucuz ve öldürücü etkilere sahip olan sentetik uyuşturucu, kullanan kişileri çoğunlukla öldürüyor, ölmeyenlerde ise kalıcı olarak beyin hasarı bırakıyor. Son derece uyarıcı olan bu madde, insanı çıldırtacak derecede paranoyaya yol açabiliyor. Zombi hapını kullananların hiç tanımadıkları insanların yüzlerini parçalayayıp yedikleri vakalar da bulunuyor.

İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

FLAKKA’NIN İÇİNDE NE VAR?

Zombi Hapı olarak da anılan sentetik uyuşturucunun etkisiyle garip davranışlar sergileyen insanların görüntüleri şu günlerde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri. Flakka adı verilen hap, banyo tuzunda da bulunan amfetamin benzeri bir kimyasal sentetik uyuşturucu madde.

İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

DUYGUSAL TRAVMA, HALÜSİNASYON VE KALP KRİZİ

Sentetik uyuşturucu piyasada bulunan çok daha kötü etkilere sahip diğer uyuşturucu maddelerine alternatif olarak üretilse de etkileri bir hayli farklı. Bu uyuşturucu maddeyi kullanan kişiler ilk olarak kalp atışında hızlanma, duygularda ani değişim yaşıyor ve ardından halüsinasyonlar görmeye başlıyor. Zombi Hapı’nı kullananlarda kalıcı psikolojik sorunlar oluşuyor; hatta kalp krizine bile geçirebiliyorlar.

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