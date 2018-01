İntiharı son anda engelledi

İngiltere'de bir facia son anda önlendi. Bir adam tren istasyonunda telefonu ile konuşuyordu. Karşısındaki kişi ile hararetli bir konuşma yapan adam bir ara sinirlenererek elindeki telefonu yere fırlattı, öfke nöbetine kapıldı.

İNTİHAR ETMEYE KALKIŞTI

Adam öfke nöbeti geçirdiği sırada ellerindeki çantayı ve telefonu yere fırlattı. Sonrasında ise yere çöküp ağlamaya başladı.

İntihar etmeye çalışan adam son anda engellendi - VİDEO

O sırada garda bulunanlar adamı şaşkın bakışlarla izlerken, bir anda ayağa kalkan adam intihar etmek, kendini trenin önüne atmak için teşebbüste bulundu.

SON ANDA KURTARILDI

Perondaki bir kadın yolcu adamın durumunu farkederek erken davrandı. Kendini öldürmeye çalışan adamı son anda tutup intihar etmesini engelledi.

Aksiyon filmlerini aratmayan o sahneler an be an güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kadın yaptığı hareket ile adeta kahraman ilan edilirken, öfkesi dinen ve sakinleşen adam da kadına bu davranışı için teşekkür etti.